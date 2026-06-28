Hạ tầng tăng tốc đón sân bay Long Thành

Sau hơn 1 năm tái khởi động, cầu Phước Khánh đang bước vào giai đoạn nước rút. Những bó cáp dây văng cuối cùng được hoàn thiện, đưa công trình tiến gần cột mốc hợp long, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành và khu vực Đông Nam Bộ.

Cầu Phước Khánh dự kiến hợp long trong tháng 7

Dưới cái nắng gay gắt cuối tháng 6, công trường cầu Phước Khánh - hạng mục trọng điểm thuộc gói thầu J3-1 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành - đang thi công khẩn trương. Khoảng 200 kỹ sư, công nhân và chuyên gia được huy động để hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Trên công trường, các mũi thi công tập trung đúc hẫng và lắp đặt hệ thống cáp dây văng. Việc hoàn thành hai bó cáp dây văng cuối cùng tại trụ P15 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện kết cấu cầu Phước Khánh - cây cầu dây văng lớn nhất trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đơn vị thi công, công tác đúc hẫng được triển khai ổn định với chu kỳ khoảng 8 ngày cho mỗi đốt dầm. Mỗi đốt dài khoảng 5 m, toàn cầu gồm 27 đốt và một đốt hợp long. Khi 2 bó cáp cuối cùng tại trụ P15 hoàn thành, toàn bộ hệ thống dây văng của công trình sẽ được khép kín.

Cầu Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hợp long vào tháng 7-2026

Cầu Phước Khánh có kết cấu đặc biệt với 2 trụ tháp P15 và P16, gồm 28 bó cáp dây văng, mỗi trụ bố trí 14 bó cáp đối xứng. Hiện phần lớn cáp chính đã được lắp đặt, trong khi công tác đúc hẫng đang bước vào giai đoạn cuối.

Ông Phan Văn Quân, Giám đốc dự án gói thầu J3-1 thuộc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, cho biết sau hơn 1 năm tái khởi động, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Hệ thống trụ tháp, cáp dây văng và phần lớn kết cấu chính đã cơ bản hoàn thiện. Nhà thầu đặt mục tiêu hợp long cầu vào giữa tháng 7 và hoàn thành công trình trong tháng 9-2026.

Theo liên danh tư vấn giám sát KEI - DNE - OCG - TEDI, các hạng mục đều được kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt trước khi thi công trở lại. Khoảng thời gian gián đoạn trước đây không ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền cũng như an toàn kết cấu của công trình do tuổi thọ thiết kế của cầu lên tới 100 năm.

Bảo đảm tiến độ

Các dự án giao thông trọng điểm kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời điểm sân bay đưa vào khai thác.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành hơn 98% khối lượng xây lắp. Trong 21 gói thầu chính, hiện chỉ còn cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51 đang được tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30-9-2026.

Cầu Phước Khánh hiện đạt hơn 80% giá trị hợp đồng gói thầu J3-1. Trong khi đó, nút giao Quốc lộ 51 đã hoàn thành gần 75% khối lượng. Các hạng mục cọc khoan nhồi, mố trụ cầu vượt cơ bản hoàn tất; công tác lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, gói thầu này vẫn chậm gần 9% so với kế hoạch do khó khăn về nguồn vật liệu đắp nền đường.

Đến nay, giá trị giải ngân toàn dự án đạt hơn 16.172 tỉ đồng, tương đương 89,13% giá trị xây lắp. VEC cho biết vẫn còn khoảng 9,5 m² mặt bằng tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 chưa được bàn giao và kiến nghị địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ chung.

Song song đó, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được triển khai khẩn trương. Sản lượng thi công hiện đạt khoảng 54%, cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Dự án dài khoảng 22 km, tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư công khoảng 6.500 tỉ đồng, phần còn lại do VEC huy động. Theo chỉ đạo của Chính phủ, công trình phải hoàn thành trong quý I/2027 để đồng bộ với thời điểm khai thác sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là thách thức lớn. Hiện TP HCM mới bàn giao khoảng 95% mặt bằng, còn Đồng Nai đạt khoảng 90%. VEC và các nhà thầu kiến nghị 2 địa phương sớm hoàn tất phần diện tích còn lại để tập trung thi công, bảo đảm tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành.

Trước đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức thông xe toàn tuyến. Khi đưa vào khai thác, quãng đường 54 km từ Biên Hòa đến Bà Rịa được rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 60 phút.

Vành đai 3 dần khép kín Dự án Vành đai 3 TP HCM đang tăng tốc về đích với tổng sản lượng thi công toàn tuyến đạt khoảng 76%. Nhiều gói thầu trọng điểm đã vượt mốc 80% khối lượng thực hiện. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, Dự án thành phần 1 qua địa bàn TP HCM hiện đạt 74,6% khối lượng. Một số gói thầu có tiến độ tích cực như XL3 đạt 84,7%, XL1 đạt 82,6%, XL2 đạt 82%, XL5 đạt 81,3% và XL4 đạt 78,3%. Tại khu vực phía Tây, các gói thầu XL6 và XL7 đang được tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, gói XL6 đạt 73,1% khối lượng, tương ứng 73,8% kế hoạch; gói XL7 đạt 72,8%, tương ứng 74,6% kế hoạch. Theo kế hoạch, đến ngày 30-9-2026, khoảng 38,6 km tuyến chính cao tốc thuộc các dự án thành phần 1, 3, 5 và 7 sẽ được thông xe. Đến cuối năm 2026, toàn bộ tuyến chính dài khoảng 70,4 km cùng hệ thống đường song hành, đường gom dài khoảng 75 km dự kiến hoàn thành đồng bộ. Khởi công từ tháng 6-2023, Vành đai 3 TP HCM có chiều dài hơn 90 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng. Đây là công trình hạ tầng chiến lược, góp phần tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông nội đô và tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.