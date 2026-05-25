Sân bay Long Thành “khát” nhân lực, có gói thầu chỉ đạt 50% kế hoạch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sân bay Long Thành “khát” nhân lực, có gói thầu chỉ đạt 50% kế hoạch

G.Nam

(NLĐO) - Nhu cầu lao động tăng cao khiến các nhà thầu cạnh tranh gay gắt, trong khi nhiều hạng mục quan trọng vẫn thiếu nhân sự trầm trọng.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Dự án thành phần 3 – "trái tim" của Sân bay Long Thành – đang đối mặt áp lực lớn về nhân sự khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại Đồng Nai đồng loạt triển khai.

Theo ACV, nhu cầu lao động xây dựng tăng cao khiến cạnh tranh thu hút nhân lực giữa các dự án trở nên gay gắt. Trước tình hình này, các nhà thầu được yêu cầu ưu tiên huy động lực lượng tinh gọn, chất lượng cao, nâng hiệu quả thi công thay vì chạy theo số lượng, tránh chồng chéo hoặc chờ việc giữa các hạng mục.

Thiếu nhân sự tại nhiều gói thầu trọng điểm

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu nhân sự trực tiếp và gián tiếp của Dự án thành phần 3 là hơn 10.000 người, song hiện mới đáp ứng khoảng 73%. Riêng lao động trực tiếp đạt 6.562/8.952 người, còn thiếu gần 2.400 nhân công.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt tập trung tại các gói thầu lớn như khu nhà ga, công trình phụ trợ và các khu vực vệ tinh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai đồng loạt các mũi thi công. Trong đó, gói thầu 4.8 mới đạt khoảng 62% nhân sự, thiếu gần 1.000 lao động; lực lượng lao động phổ thông chỉ đáp ứng khoảng 59%.

Tương tự, gói thầu 7.8 mới đạt khoảng 50% kế hoạch, trong khi gói 7.8A chỉ đạt 25%, đặc biệt nhóm hoàn thiện – hạ tầng còn rất thiếu. Gói thầu 11.5 cũng chưa đủ nhân lực ở các nhóm hoàn thiện và cơ điện (MEPF).

Ở chiều ngược lại, một số gói thầu như 4.6 và 4.7 đã cơ bản đáp ứng đủ nhân sự, đảm bảo tổ chức thi công ổn định.

Sân bay Long Thành “khát” nhân lực, nhiều gói thầu chỉ đạt 50% kế hoạch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra, khảo sát tiến độ Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Áp lực lớn từ khâu giám sát, thiết kế

Không chỉ thiếu lao động thi công, ACV cho biết tình trạng thiếu hụt nhân sự tư vấn thiết kế và giám sát cũng đang gây áp lực lên công tác nội nghiệp, quản lý chất lượng và tiến độ nghiệm thu.

Hiện dự án triển khai 12 gói thầu xây lắp chính với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó lực lượng tư vấn giám sát giữ vai trò then chốt. Tuy nhiên, tại một số gói thầu, việc huy động kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng cả về số lượng lẫn chuyên môn, khiến hiệu quả giám sát giảm và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng công trình.

ACV đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương bổ sung nhân sự theo cam kết hợp đồng, đồng thời tăng cường kiểm tra, siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng. Đến giữa tháng 5-2026, các đơn vị đã bổ sung hơn 40 nhân sự và thay thế một số vị trí chưa đạt yêu cầu.

Quyết tâm hoàn thành trong năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026, ACV đang đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện toàn dự án đạt khoảng 75,97% các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 53.500/82.700 tỉ đồng, tương đương gần 65%, tăng so với kỳ trước.

Dù một số hạng mục đã bám sát tiến độ, dự án vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các gói thầu quan trọng như 5.10 (nhà ga hành khách), 4.8 (giao thông nội cảng) và các gói mới triển khai.

"Đây là các hạng mục cần tập trung tháo gỡ trong tháng 5 và 6-2026 để bảo đảm mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9-2026" - lãnh đạo ACV nhấn mạnh.

Tin liên quan

114 ứng viên tranh suất vào làm việc tại sân bay Long Thành

114 ứng viên tranh suất vào làm việc tại sân bay Long Thành

(NLĐO) - Trong hai ngày 15 và 16-5-2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức kỳ thi tuyển nhân sự đợt 1 (giai đoạn 1 năm 2026), với 114 ứng viên tham gia

Thiếu trầm trọng lao động tại công trường sân bay Long Thành

(NLĐO)- Giữa tháng 4, tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.457 người, trong khi nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

chất lượng cao sân bay Long Thành Cảng hàng không thu hút nhân lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo