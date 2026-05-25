Sân bay Long Thành “khát” nhân lực, có gói thầu chỉ đạt 50% kế hoạch

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Dự án thành phần 3 – "trái tim" của Sân bay Long Thành – đang đối mặt áp lực lớn về nhân sự khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại Đồng Nai đồng loạt triển khai.

Theo ACV, nhu cầu lao động xây dựng tăng cao khiến cạnh tranh thu hút nhân lực giữa các dự án trở nên gay gắt. Trước tình hình này, các nhà thầu được yêu cầu ưu tiên huy động lực lượng tinh gọn, chất lượng cao, nâng hiệu quả thi công thay vì chạy theo số lượng, tránh chồng chéo hoặc chờ việc giữa các hạng mục.

Thiếu nhân sự tại nhiều gói thầu trọng điểm

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu nhân sự trực tiếp và gián tiếp của Dự án thành phần 3 là hơn 10.000 người, song hiện mới đáp ứng khoảng 73%. Riêng lao động trực tiếp đạt 6.562/8.952 người, còn thiếu gần 2.400 nhân công.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt tập trung tại các gói thầu lớn như khu nhà ga, công trình phụ trợ và các khu vực vệ tinh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai đồng loạt các mũi thi công. Trong đó, gói thầu 4.8 mới đạt khoảng 62% nhân sự, thiếu gần 1.000 lao động; lực lượng lao động phổ thông chỉ đáp ứng khoảng 59%.

Tương tự, gói thầu 7.8 mới đạt khoảng 50% kế hoạch, trong khi gói 7.8A chỉ đạt 25%, đặc biệt nhóm hoàn thiện – hạ tầng còn rất thiếu. Gói thầu 11.5 cũng chưa đủ nhân lực ở các nhóm hoàn thiện và cơ điện (MEPF).

Ở chiều ngược lại, một số gói thầu như 4.6 và 4.7 đã cơ bản đáp ứng đủ nhân sự, đảm bảo tổ chức thi công ổn định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kiểm tra, khảo sát tiến độ Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Áp lực lớn từ khâu giám sát, thiết kế

Không chỉ thiếu lao động thi công, ACV cho biết tình trạng thiếu hụt nhân sự tư vấn thiết kế và giám sát cũng đang gây áp lực lên công tác nội nghiệp, quản lý chất lượng và tiến độ nghiệm thu.

Hiện dự án triển khai 12 gói thầu xây lắp chính với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó lực lượng tư vấn giám sát giữ vai trò then chốt. Tuy nhiên, tại một số gói thầu, việc huy động kỹ sư, cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng cả về số lượng lẫn chuyên môn, khiến hiệu quả giám sát giảm và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng công trình.

ACV đã yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương bổ sung nhân sự theo cam kết hợp đồng, đồng thời tăng cường kiểm tra, siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng. Đến giữa tháng 5-2026, các đơn vị đã bổ sung hơn 40 nhân sự và thay thế một số vị trí chưa đạt yêu cầu.

Quyết tâm hoàn thành trong năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026, ACV đang đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện toàn dự án đạt khoảng 75,97% các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 53.500/82.700 tỉ đồng, tương đương gần 65%, tăng so với kỳ trước.

Dù một số hạng mục đã bám sát tiến độ, dự án vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các gói thầu quan trọng như 5.10 (nhà ga hành khách), 4.8 (giao thông nội cảng) và các gói mới triển khai.

"Đây là các hạng mục cần tập trung tháo gỡ trong tháng 5 và 6-2026 để bảo đảm mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9-2026" - lãnh đạo ACV nhấn mạnh.