Hai căn bệnh khiến người Việt tử vong nhiều nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hai căn bệnh khiến người Việt tử vong nhiều nhất

N.Dung

(NLĐO) - Bệnh mạch vành và đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, cướp đi khoảng 200.000 sinh mạng mỗi năm.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với khoảng 200.000 ca mỗi năm, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong. Ước tính, cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc, và xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Hay - Ảnh 1.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Trên toàn cầu, bệnh tim mạch cũng cướp đi sinh mạng khoảng 20 triệu người mỗi năm, gấp đôi so với 30 năm trước.

Bệnh của tuổi già tấn công người trẻ

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, đã cho biết như vậy bên lề Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc 2025, ngày 18-10, tại Hà Nội. Theo GS Hùng, tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh lý tim mạch.

Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ người Việt mắc tăng huyết áp đang tăng nhanh, trung bình 1-2% mỗi năm. Nếu năm 2000 chỉ 10-15% người trưởng thành bị tăng huyết áp thì nay con số đã lên tới 25-30%. Đáng lo ngại, khoảng 20% người dưới 40 tuổi đã mắc, trong khi chưa đến một nửa bệnh nhân kiểm soát được huyết áp.

"Thực tế, nhiều người không tuân thủ điều trị, tự ý ngừng thuốc khi huyết áp tạm hạ, dẫn đến tái phát nặng hơn. Trong khi đó, tăng huyết áp là bệnh mạn tính cần điều trị suốt đời, chứ không thể "uống thuốc khỏi hẳn" như một số quảng cáo sai lệch" - GS Hùng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch được ví như "kẻ sát nhân thầm lặng" vì tiến triển âm thầm nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ người cao tuổi, bệnh ngày càng trẻ hóa, nhiều trường hợp mới hơn 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim.

Báo cáo gánh nặng bệnh tim mạch toàn cầu 2025 cho thấy bệnh đang có xu hướng dịch chuyển từ nhóm nước giàu sang nước nghèo và từ cấp tính sang mạn tính. Tại Việt Nam, các bệnh lý do xơ vữa động mạch chiếm khoảng 65% tổng số ca tim mạch, trong đó bệnh mạch vành và đột quỵ là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

90% trường hợp đột tử bắt nguồn từ bệnh tim mạch

"Khoảng 90% trường hợp đột tử là do bệnh lý tim mạch. Những người có bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, phì đại cơ tim hoặc bệnh tim bẩm sinh có nguy cơ cao bị đột tử. Ngoài ra, các rối loạn chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu nếu không kiểm soát tốt cũng làm tăng nguy cơ này"- GS Hùng nói.

Hai căn bệnh khiến người Việt tử vong nhiều nhất - Ảnh 2.

Các bác sĩ hội chẩn một ca mắc bệnh lý tim mạch

Các chuyên gia cũng cảnh báo chế độ ăn nhiều chất béo, đồ chiên rán, rượu bia, thuốc lá, cùng hai yếu tố mới là ô nhiễm môi trường và stress đang góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Để phòng ngừa, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chỉ cần kiểm soát tốt 5 yếu tố nguy cơ gồm: tăng huyết áp, mỡ máu, đường huyết, hút thuốc lá và lười vận động, đồng thời duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế stress và ô nhiễm môi trường. Việc này có thể giúp ngăn ngừa tới 80% ca tử vong do tim mạch.

Cùng đó, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ từ khi còn trẻ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các yếu tố nguy cơ.

Nhiều bước tiến mới trong can thiệp tim mạch

Với chủ đề "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị", Hội nghị tim mạch toàn quốc 2025 là diễn đàn khoa học lớn nhất trong năm của ngành tim mạch Việt Nam, quy tụ gần 2.000 đại biểu là các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và giảng viên đến từ các trung tâm tim mạch trong nước và quốc tế.

Hội nghị gồm 92 phiên khoa học, 352 báo cáo chuyên sâu, cập nhật tiến bộ trong các lĩnh vực tim mạch can thiệp, hình ảnh, điện sinh lý, suy tim, phẫu thuật và dự phòng. Nhiều chủ đề mới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ gen, can thiệp ít xâm lấn và y học cá thể hóa... được trình bày.

Nói về xu hướng điều trị bệnh tim mạch, GS Phạm Mạnh Hùng cho biết hiện nay y học đang hướng tới can thiệp ít xâm lấn, ứng dụng AI trong chẩn đoán và cá thể hóa phác đồ điều trị, giúp nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro cho người bệnh. Nhờ các tiến bộ can thiệp hiện đại, hàng chục nghìn bệnh nhân tim mỗi năm tránh được mổ hở, rút ngắn thời gian hồi phục, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị trong nước.


Tin liên quan

Hơn 100.000 người Việt đang sống chung với bệnh hẹp van tim

Hơn 100.000 người Việt đang sống chung với bệnh hẹp van tim

(NLĐO)- Người bệnh hẹp van động mạch chủ nặng, ngay cả khi chưa có triệu chứng, tỉ lệ tử vong sau một năm là 20–30%, sau 2 năm tỉ lệ tử vong lên tới 50%

CLIP: 80 phút nghẹt thở mổ tim thai nhi ngay trong bụng mẹ ở Bệnh viện Từ Dũ

(NLĐO) - Trong 80 phút, các bác sĩ đã xoay thai, gây mê và đưa dụng cụ can thiệp vào buồng tim bé chỉ rộng 6mm do thiểu sản nặng để nong van động mạch phổi

Hơn 99% các cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim liên quan 4 điều này

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên hơn 9,3 triệu người cho thấy 4 yếu tố nguy cơ hàng đầu của những cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim "gần gũi" đến giật mình.

đột quỵ đột tử huyết áp bệnh tim mạch bệnh lý tim mạch bệnh tim dấu hiệu bệnh tim mạch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo