HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hai đội bóng ngành công an khởi sắc

Tường Phước

Ở 2 trận đấu sớm vòng 6 V-League, CLB Công an TP HCM thủ hòa 0-0 đương kim vô địch Nam Định trong khi đội Công an Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1 ở sân nhà Hàng Đẫy

Không e ngại ứng viên vô địch

Hai đội bóng ngành công an được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ sở hữu lực lượng hùng hậu. Qua 4 trận, Công an TP HCM và Công an Hà Nội đều thi đấu khởi sắc, lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trở lại V-League, Công an TP HCM thể hiện được sự khởi sắc trong chiến thuật thi đấu. Từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức bất bại cả 3 trận được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, gồm 2 chiến thắng trước các CLB Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và hòa Nam Định.

Ở trận đấu sớm thuộc vòng 6, Công an TP HCM thậm chí còn thể hiện sự vượt trội về mặt đấu pháp khi tiếp đón đội đương kim vô địch. Xét về tương quan lực lượng, Nam Định nhỉnh hơn nhờ sở hữu dàn ngoại binh chất lượng cao cùng với những tuyển thủ quốc gia các tuyến. Trong khi đó, Công an TP HCM thể hiện sự đoàn kết trong lối chơi, gắn kết cao trong phòng ngự lẫn phản công.

Hai đội bóng ngành công an khởi sắc - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hải lập công giúp CLB Công an Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VPF

Nghiên cứu kỹ lối chơi và nhận thức rõ sức mạnh của đội bóng thành Nam, CLB Công an TP HCM chủ động chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1 và tạo bất ngờ khi đôi công ở hiệp 2. Giới chuyên gia cho rằng mặt sân Thống Nhất trơn trượt vì ảnh hưởng bởi cơn mưa trước trận đấu khiến những pha xử lý bóng, dứt điểm của đội chủ nhà thiếu chuẩn xác.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về mặt thể lực, sức bền khiến các học trò không thể giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh: "Toàn đội cần cải thiện thể lực. Cầu thủ tốt và khỏe thì xử lý mới chuẩn được".

HLV trưởng CLB Nam Định dành nhiều lời ngợi khen đối thủ. "Trước giải, chúng tôi đã ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nhân lực hùng hậu của Công an TP HCM. Tôi đánh giá cao đội bóng TP HCM và biết rõ sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với họ ngay trên sân Thống Nhất" - ông Vũ Hồng Việt thừa nhận.

Quang Hải đã "thông nòng"

Từ khi chuyển đến CLB Công an Hà Nội mùa giải 2023, bản năng "săn bàn" của Nguyễn Quang Hải dần phai nhạt. Thành tích tốt nhất của anh trong 3 mùa chỉ là 8 pha lập công sau 22 trận đấu ở V-League 2023-2024. Cũng tại sân chơi này mùa trước, tiền vệ sinh năm 1997 chỉ có 3 bàn thắng trong 25 lần ra sân.

Phong độ của Quang Hải sa sút từ khi anh sang Pháp thi đấu. Liên tục bị "đẩy" lên băng ghế dự bị khiến anh đánh mất cảm giác bóng, thể lực sụt giảm. Tuy nhiên, tuyển thủ 28 tuổi này có quyết định sáng suốt khi trở về Việt Nam và dần lấy lại kỹ năng, đẳng cấp chơi bóng đỉnh cao.

Tại V-League 2025-2026, Quang Hải không những đóng vai trò "nhạc trưởng" điều phối tuyến giữa mà còn tìm lại kỹ năng ghi bàn. Anh không chỉ làm cầu nối các tuyến mà còn tận dụng kỹ thuật cá nhân để tung những đường chuyền cho đồng đội hoặc dứt điểm hiểm hóc xé lưới đối phương.

Qua 4 trận đã đấu tại V-League mùa này, Quang Hải ghi được 2 bàn, góp công giúp CLB Công an Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Sau trận đấu sớm vòng 6 hôm 13-9, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng) nhận xét: "Quang Hải là cầu thủ của những trận đấu lớn, luôn sẵn sàng tỏa sáng. Những đường chuyền của Quang Hải sắc bén, chuẩn xác, mang tính bất ngờ cao. Hàng thủ chúng tôi đã làm hết sức nhưng không thể ngăn chặn "siêu phẩm" bàn thắng của cậu ấy".

CLB Công an Hà Nội sẽ ra quân vòng bảng AFC Champions League Two gặp chủ nhà Beijing Guoan (Trung Quốc) ngày 18-9. Tại sân chơi này, Quang Hải và đồng đội nằm ở bảng E, cùng Beijing Guoan, Macarthur (Úc) và Tai Po (Hồng Kông - Trung Quốc).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo