HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Hai mặt của nụ cười

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Có những người luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, hoạt bát và đầy năng lượng.

 Họ là người hay pha trò trong tập thể, thường an ủi người khác, lúc nào cũng thể hiện "tôi ổn". Nhìn họ, ít ai nghĩ rằng bên trong lại có thể là một khoảng trống rất sâu.

Người ta gọi đó là "trầm cảm cười". Đó là khi một người vẫn cười, sống bình thường, hoàn thành mọi trách nhiệm nhưng trong lòng lại âm thầm mỏi mệt, cô đơn và kiệt sức.

Đáng sợ nhất của trạng thái này là rất khó nhận ra. Không có những biểu hiện rõ ràng như suy sụp hay gục ngã. Họ vẫn đi làm đúng giờ, chăm sóc gia đình, đăng những dòng trạng thái tích cực, cười rất tươi trong những bức ảnh. Chỉ có đêm xuống, họ mới đối diện với chính mình và những khoảng tối không biết gọi tên.

Xã hội ngày nay dường như quá quen với việc tôn vinh sự mạnh mẽ. Người ta dạy nhau phải sống tích cực, biết chịu đựng, vượt qua mọi chuyện mà không than phiền. Dần dần, nhiều người quen giấu nước mắt sau nụ cười thật đẹp.

Họ sợ làm phiền người khác. Sợ bị cho là yếu đuối. Sợ nếu mình ngã xuống, sẽ không còn ai tin vào hình ảnh mạnh mẽ mà họ đã cố giữ bấy lâu.

Hai mặt của nụ cười - Ảnh 1.

Minh họa AI: Huỳnh Hiếu

Nhưng sâu thẳm là nỗi buồn, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là cảm giác trống rỗng kéo dài, sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cảm giác muốn biến mất khỏi tất cả dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường.

Nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm là điều gì đó rất xa, chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thật ra, đôi khi nó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất.

Bởi họ quen lo cho người khác đến mức quên mất chính mình. Họ luôn là chỗ dựa của gia đình, bạn bè, nên lâu dần cũng không biết phải tìm ai để dựa vào khi bản thân mỏi mệt.

Có lẽ điều con người cần nhất trong cuộc sống gấp gáp, đầy áp lực không phải là những lời khuyên suy nghĩ tích cực lên, mà là cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi xuống và lắng nghe. Một câu hỏi thăm thật lòng: "Dạo này bạn có ổn không?". Hay lời nhắc nhẹ nhàng: "Nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được". Chừng đó thôi, đôi khi đã là một sự cứu rỗi.

Chúng ta vẫn thường nhìn nụ cười như bằng chứng của hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có những nụ cười chỉ là cách người ta giữ mình không vỡ vụn giữa cuộc đời quá nhiều áp lực. Xin đừng vội tin rằng ai hay cười là người không biết buồn. Và cũng đừng bắt bản thân phải luôn mạnh mẽ. Đôi khi, dũng cảm nhất không phải là tiếp tục gồng mình, mà là dám thừa nhận rằng mình đang rất mệt, cần được yêu thương, cần một nơi để tựa vào.

Bởi sau tất cả, ai cũng có lúc yếu lòng, mệt mỏi và xứng đáng được hỏi, không phải rằng hôm nay có thành công không, mà là: "Hôm nay bạn có gì vui không?", "Bạn ổn không?", "Bạn hạnh phúc không?"…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo