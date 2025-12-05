Hai tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

Cuộc thi do Bộ GD-ĐT giao Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức thường niên, năm nay thu hút gần 90.000 tác phẩm, trong đó 70.000 bài gửi trực tuyến.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi - phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, cho biết nhiều bài viết có chiều sâu, giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống giáo dục qua những câu chuyện giản dị nhưng lay động. Trong đó, câu chuyện về cô Nhung - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trường Sa Lớn - được đánh giá nổi bật khi khắc họa hành trình 10 năm bám trường, gieo chữ giữa biển khơi. Hình ảnh người giáo viên nhỏ bé nhưng kiên cường giữa sóng gió Trường Sa đã tạo xúc động mạnh.

Tác phẩm "Người thầy thắp sáng trái tim tôi" của Nguyễn Hải Nam, học sinh khiếm thị Trường THCS Võ Thị Sáu (Hải Phòng), cũng gây ấn tượng bởi sự chân thành. Bài viết kể về người cô kiên trì đồng hành, giúp tác giả vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập.

Ban Tổ chức cho biết nhiều bài viết năm nay phản ánh đa dạng trải nghiệm học đường, từ ký ức học sinh vùng cao đến câu chuyện của giáo viên trẻ mới ra trường hay những kỷ niệm nhỏ trở thành bài học lớn. Sự phong phú này giúp cuộc thi trở thành diễn đàn đặc biệt, nơi ký ức học đường được tái hiện bằng nhiều góc nhìn.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cho biết cuộc thi sẽ được duy trì hằng năm với hướng phát triển trên nền tảng số để lan tỏa tác phẩm dưới nhiều hình thức, từ văn bản đến âm thanh và hình ảnh.

Đại diện Ban Giám khảo, ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - đánh giá số lượng và chất lượng bài dự thi đều tăng mạnh. Việc chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất "không hề dễ", nhiều buổi làm việc kéo dài đến tối muộn để đảm bảo công tâm. Ông cho rằng sức sống của cuộc thi đến từ khả năng kết nối cảm xúc, nhắc nhớ giá trị đẹp của nghề giáo.

Ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi - và ông Doãn Hồng Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ GD-ĐT - trao giải Nhất

Ban Tổ chức trao hai giải tập thể cho đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng gồm Sở GD-ĐT Hà Nội và Sở GD-ĐT Bắc Ninh. Ngoài ra còn có 9 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 3 giải Nhì, 2 giải Nhất, 4 giải Ấn tượng và 3 giải Sáng tạo.

Hai giải Nhân vật tiêu biểu được trao cho cô Hoàng Thị Thúy Hòa, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (Hải Phòng), và cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường Sa Lớn (Khánh Hòa).

Giải Nhất thuộc về hai tác phẩm: "Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi, tấm lòng lớn của người dạy học" của Thượng úy Nguyễn Thị Hằng (Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), và "Người gieo hạt nắng" của bà Lưu Thị Mai, giáo viên Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng).

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên Bộ GD-ĐT; bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội, trao giải Nhân vật tiêu biểu

Chia sẻ tại lễ trao giải, Thượng úy Nguyễn Thị Hằng cho biết bài viết được thực hiện sau chuyến công tác 6 ngày tại Trường Sa, nơi bà chứng kiến hình ảnh thầy cô vượt mưa gió, chăm lo từng trang vở và sinh hoạt của học sinh. "Ở nơi đầu sóng ngọn gió, con chữ được gieo bằng cả sự hy sinh thầm lặng"- bà nói.

Với "Người gieo hạt nắng", bà Lưu Thị Mai cho biết tác phẩm lấy cảm hứng từ người bạn thời sinh viên - nay là đồng nghiệp - người giáo viên kiên cường, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Bà Mai cho rằng cuộc thi giúp giáo viên chia sẻ những câu chuyện đẹp và tiếp tục gieo "những mầm xanh cho cuộc sống".