Thể thao

Hai trận căng thẳng ở London

Đông Linh

Chuyến hành quân đến sân London của West Ham lúc 3 giờ ngày 15-3 không hứa hẹn kết cục dễ chịu cho Man City dù đôi bên ở hai đầu bảng xếp hạng Premier League.

Cách vận hành lối chơi

Man City bước vào chuyến làm khách tại London Stadium với áp lực vô cùng nặng nề. Thất bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến giấc mơ châu Âu thêm lung lay với thầy trò HLV Pep Guardiola, trong khi trận hòa Nottingham Forest tại giải quốc nội vài ngày trước đó càng "đẩy" Man City lùi xa vị trí đầu bảng của Arsenal.

Không được phép mất thêm điểm nếu muốn duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch, vấn đề của Man City lúc này không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách vận hành lối chơi. Đội bóng của Pep Guardiola thiếu tính đột biến trước các đối thủ chơi phòng ngự phản công.

Những điều chỉnh chiến thuật vốn là điểm mạnh giờ đây bị đánh giá là chậm và thiếu hiệu quả nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha, khiến Man City luôn khởi đầu tốt nhưng lại hay hụt hơi ở nửa sau trận đấu. Không ít chuyên gia cho rằng Guardiola đang bước vào cuối chu kỳ thành công, khi hệ thống chiến thuật của ông dần bị các đối thủ "bắt bài".

Bài toán càng khó khi Man City phải cùng lúc theo đuổi nhiều mục tiêu. Họ cần chiến thắng để bám đuổi Arsenal, nhưng cũng phải giữ sức cho các trụ cột nhằm nuôi hy vọng lật ngược tình thế trước Real Madrid ở trận lượt về. Sự giằng co này có thể khiến cách tiếp cận trận đấu thiếu dứt khoát - điều đặc biệt nguy hiểm khi thi đấu trên sân khách.

Tận dụng tình huống cố định

Dẫu vậy, sức mạnh tấn công vẫn là điểm tựa lớn nhất của Man "xanh". Erling Haaland tiếp tục là "hung thần" của West Ham khi đã ghi tới 11 bàn vào lưới đối thủ này tại Premier League. Bên cạnh tiền đạo người Na Uy, những cái tên như Antoine Semenyo hay Omar Marmoush đủ khả năng tạo đột biến ở sân chơi quốc nội, nơi họ quen với nhịp độ và không gian thi đấu.

Trong khi đó, phong độ của West Ham gần đây có dấu hiệu cải thiện. Họ vừa có chiến thắng quan trọng trước Fulham ở Ngoại hạng Anh rồi đánh bại Brentford để giành vé vào tứ kết FA Cup.

Vấn đề lớn nhất của West Ham là ở khâu ghi bàn, với Jarrod Bowen gần như là niềm hy vọng duy nhất. Sự vắng mặt do chấn thương của Crysencio Summerville, chân sút đang đạt phong độ cao với 7 bàn trong 11 trận gần nhất, sẽ khiến sức tấn công của đội chủ nhà suy giảm đáng kể.

Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu được quyết định bởi hiệu quả dứt điểm. Nếu Haaland và các vệ tinh tận dụng tốt cơ hội, Man City đủ sức giành chiến thắng. Ngược lại, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Cặp đấu Chelsea - Newcastle lúc 0 giờ 30 phút ngày 15-3 hứa hẹn nóng bỏng hơn khi hai đội đều phải căng sức cho mục tiêu ở Giải Ngoại hạng Anh, đồng thời chuẩn bị cho lượt về vòng 1/8 Champions League.

Đội chủ nhà đang cạnh tranh suất trở lại đấu trường cao nhất cấp CLB châu Âu và vừa thua PSG 2-5 vì những sai lầm cố hữu nơi hàng thủ. Newcastle (hạng 12 ở Anh) bị Barcelona cầm chân đầy tiếc nuối với tỉ số 1-1 nên hẳn sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn ở lượt về. 

Một chiến thắng cho Man City vẫn là "kịch bản" dễ xảy ra hơn nhưng chắc chắn không hề đơn giản khi Guardiola đang đứng trước vô vàn áp lực.


