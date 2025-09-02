Hạnh phúc giản dị ngày Tết Độc lập

Ngày 1-9, nhiều phường, xã trên cả nước, trong đó có TP HCM triển khai phát tiền hỗ trợ 100.000 đồng của Chính phủ dịp 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) cho người dân.

Rộn ràng, hân hoan

Ghi nhận tại phường Hòa Hưng, từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở UBND phường để xếp hàng, làm thủ tục nhận quà. Ngoài trụ sở UBND, trên địa bàn phường còn có thêm 3 điểm phát quà đặt tại các trường học. Phường có 77.149 người được nhận quà trong đợt này, tương đương với số tiền 7.714.900.000 đồng.

Tương tự, công tác phát quà của phường Diên Hồng cũng diễn ra trong không khí rộn ràng. Ông Lê Hồng Long (phường Diên Hồng) cầm trên tay số tiền 600.000 đồng vừa nhận được, phấn khởi chia sẻ: "Số tiền lớn hay nhỏ không quan trọng.

Điều quan trọng nhất đó là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Nhà nước đối với người dân. Những ngày qua, người dân trong xóm tôi ai cũng bàn tán về món quà này.

Ai cũng phấn khởi chờ đến ngày được đi nhận quà. Tôi mong đất nước mình tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để có thêm nhiều món quà ý nghĩa gửi đến cho người dân" - ông Long vui mừng nói.

Người dân phường Diên Hồng nhận quà từ cán bộ phường trong sáng 1-9. Ảnh: LÊ VĨNH

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, để việc phát quà được chu đáo, phường đã bố trí ngay tại trụ sở UBND phường.

Đây là nơi có không gian rộng rãi, thông thoáng cả lối vào và lối ra, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Ngay trong ngày đầu tiên, phường Diên Hồng đã huy động hơn 200 cán bộ, công chức, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng an ninh cơ sở tham gia. Nhờ vậy, mọi khâu đều được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng.

"Đối với những người cao tuổi, gặp khó khăn trong đi lại, phường cũng có phương án hỗ trợ giảm thời gian chờ, hoặc nhờ lực lượng tình nguyện viên, hàng xóm hỗ trợ nhận thay.

Phường cũng sẽ cử các đoàn xuống trao quà tận nhà đối với những hộ gia đình chính sách" - ông Nguyễn Trường Sơn thông tin.

Phường Bình Lợi Trung cũng đã hướng dẫn cách thức nhận quà đến tận người dân, đồng thời thành lập 9 tổ thực hiện cấp phát kinh phí tại 9 địa điểm để thuận lợi cho người dân nhận quà. Thời gian phát quà diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-9.

Nếu người dân chưa đến nhận được trong 2 ngày trên, thì từ ngày 3 đến ngày 15-9, đến nhận trực tiếp tại nhà văn hóa phường (trong giờ hành chính).

Số tiền tuy nhỏ nhưng niềm vui rất lớn

Ngay sau khi nhận thông báo của phường, với vai trò là Bí thư Chi bộ của khu phố 15, cựu chiến binh Trương Hữu Nam (phường Hòa Hưng, TP HCM) cho biết ông đã nhanh chóng hướng dẫn, nhắc nhở người dân liên hệ phường để nhận quà.

"Khi thông báo cho bà con của khu phố, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Nhiều người lớn tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn nhất quyết tự đi đến phường để trực tiếp nhận món quà ý nghĩa do Chính phủ trao tặng" - ông Nam kể.

Với ông Nguyễn Hoài Nam (phường Xóm Chiếu, TP HCM), số tiền 100.000 đồng tuy không nhiều nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của Nhà nước đối với từng người dân.

"Là đảng viên, tôi chọn cách chuyển món quà ấy thành sự sẻ chia, gửi vào Quỹ Vì người nghèo. Tôi tin rằng khi chúng ta cùng nhau nhường một phần nhỏ, nhiều người sẽ nhận được niềm vui lớn hơn" - ông Nam tâm sự.

Nhận số tiền 600.000 đồng cho 6 thành viên, ông Nguyễn Văn Quảng (tổ 24HA, phường An Khê) xúc động: "Tôi rất hạnh phúc, với số tiền này cả gia đình sẽ tổ chức một bữa ăn mừng Quốc khánh".

Ông Đặng Văn Đức (tổ 13HA, phường An Khê) nhận 200.000 đồng cho hai vợ chồng, dự định dành để mua thuốc khi đau ốm. Cả hai vợ chồng ông đều trên 70 tuổi, không sống cùng con cái.

Với nhiều bạn trẻ, như chị Phạm Mai Hương (SN 2003, sinh viên năm 4 Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP HCM), thì "sẽ cất giữ cẩn thận món quà này như một kỷ vật qua đó nhắc nhở bản thân sống xứng đáng, trách nhiệm hơn với thế hệ đi trước và với Tổ quốc"; sinh viên Nguyễn Lê Anh Thư (ngụ phường Đông Hòa, TP HCM), dùng số tiền mua món quà lưu niệm tặng người thân;

anh Hoàng Nguyễn (sinh viên năm 4 Đại học Sư phạm TP HCM) chọn cách gửi lại cho người nghèo "để vừa nhận sự quan tâm, vừa học cách cho đi";

chị Huỳnh Hương (nhân viên truyền thông, làm việc tại phường Tân Hưng, TP HCM) dự định dùng khoản tiền này để cùng gia đình "ăn lễ", xem đây là cơ hội đoàn tụ…

"Mỗi người sẽ có cách sử dụng phần quà khác nhau, có thể quyên góp hay chi tiêu cá nhân nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất là ai cũng vui, háo hức và xúc động" - chị Huỳnh Hương cho biết.

Cán bộ nhiều địa phương đã làm việc khẩn trương, xuyên ngày đêm xử lý dữ liệu, phân chia địa bàn, bảo đảm việc triển khai đồng loạt.



