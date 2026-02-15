Hành trình đưa bánh dừa Việt Nam ra thế giới của nữ doanh nhân gốc Bình Định

Sản phẩm bánh dừa của Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) hiện đã chinh phục những thị trường khó tính bậc nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

Ít ai biết rằng, phía sau hành trình đưa dừa Việt ra thế giới ấy là sự bền bỉ, dấn thân và tinh thần học hỏi không mệt mỏi của chị Mai Thị Ý Nhi, nữ doanh nhân quê gốc Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai).



Cơ duyên xuất khẩu từ… khách du lịch

Chia sẻ về bước khởi đầu, chị Ý Nhi cho biết ban đầu chị chỉ đơn giản xem bánh dừa là một đặc sản địa phương, phù hợp bán ở thị trường nội địa và các điểm du lịch. Tuy nhiên, chính du khách quốc tế là những người đầu tiên "mở lối" cho con đường xuất khẩu. Khi thưởng thức sản phẩm tại Việt Nam, nhiều người thấy ngon, lạ, rồi chủ động tìm đến đặt hàng, hỏi mua số lượng lớn để đưa về nước.

Hành trình đưa dừa Việt ra thế giới

Từ những sự quan tâm rất tự nhiên ấy, một bài toán lớn được đặt ra, làm sao để một sản phẩm thủ công, quen thuộc với người Việt có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. "Để biến sự thích thú ban đầu thành một đơn hàng thực sự, chúng tôi buộc phải thay đổi từ bên trong, từ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng cho đến tư duy làm thị trường"- chị Nhi nói.

Thị trường xuất khẩu đầu tiên mà Mỹ Phương Food chinh phục là Nhật Bản, một trong những thị trường "khó tính". Chị Ý Nhi mất tới 9 tháng kiên trì điều chỉnh từng chi tiết, từ nguyên liệu, bao bì, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho đến hồ sơ pháp lý, trước khi có thể đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối tại đây.

Bánh dừa được sản xuất tại nhà máy của Mỹ Phương Food đặt tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

Thời điểm đó, chị gần như "đi trong sương mù", tự dò đường vì chưa có kinh nghiệm xuất khẩu. Nguồn động lực lớn đến từ sự hỗ trợ của các chương trình xúc tiến thương mại và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nữ.

Nhờ đó, chị học được cách tham gia hội chợ quốc tế, cách giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác và đặc biệt là quy trình "hậu hội chợ", yếu tố quyết định để biến những cuộc gặp gỡ thành hợp đồng.

Bánh dừa được sản xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất

"Từ con số không, chỉ có 2 người đồng hành, đến nay, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ xuất khẩu chuyên nghiệp gồm 5 người, đủ khả năng làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài" - chị Nhi chia sẻ.

Chinh phục 20 quốc gia, ưu tiên phân phối trực tiếp

Hiện nay, sản phẩm bánh dừa của Mỹ Phương Food đã có mặt tại khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường mang lại doanh thu cao nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Mỹ. Thay vì phụ thuộc vào trung gian, công ty lựa chọn chiến lược phân phối trực tiếp vào các hệ thống siêu thị để chủ động kiểm soát thương hiệu và chất lượng.

Riêng với thị trường Mỹ, chị Ý Nhi đã trực tiếp sang khảo sát, tham gia hội chợ khoảng 4 lần để gặp gỡ, làm việc với đối tác. Nhờ nền tảng hồ sơ, giấy tờ đã được "chuẩn hóa" sau khi vượt qua thị trường Nhật Bản, việc thâm nhập thị trường Mỹ diễn ra thuận lợi hơn, các đơn hàng duy trì đều đặn.

Chị Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food

Bên cạnh hội chợ quốc tế, kênh quảng bá hiệu quả không ngờ lại đến từ các sân bay quốc tế trong nước. Việc sản phẩm xuất hiện tại khu vực phục vụ du khách giúp thương hiệu lan tỏa mạnh mẽ. Khách ăn thử, thấy hợp khẩu vị rồi chủ động tìm đến đặt hàng cho thị trường nước ngoài.

Giữ "linh hồn dừa Việt" bằng chất lượng và chứng nhận quốc tế

Điểm cốt lõi giúp bánh dừa Mỹ Phương Food đứng vững ở thị trường quốc tế nằm ở chất lượng. Sản phẩm chỉ gồm những thành phần tự nhiên như dừa, bột và đường, không sử dụng hương liệu hay chất bảo quản. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn, doanh nghiệp buộc phải không ngừng cải tiến.

Hiện nay, nhà máy của Mỹ Phương Food đã đạt chứng nhận FSSC 22000 của BSI, một trong những chứng nhận an toàn thực phẩm có giá trị quốc tế cao. Tùy theo đặc thù từng thị trường, doanh nghiệp còn bổ sung các chứng nhận khác như Halal cho các nước Hồi giáo (Malaysia, Indonesia) hay Kosher cho thị trường Israel.

Với các dòng sản phẩm mới kết hợp trái cây tươi như sầu riêng, xoài, thử thách lớn nhất là kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các siêu thị Nhật Bản kiểm tra rất nghiêm ngặt, lấy mẫu test từng lô hàng, buộc doanh nghiệp phải làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Để có thể trực tiếp trao đổi, đàm phán với đối tác nước ngoài, chị Ý Nhi đã tự học tiếng Anh từ con số gần như bằng không. Trong suốt hai năm, chị kiên trì thức khuya dậy sớm, học qua hàng chục ứng dụng trên điện thoại. Đến nay, chị có thể tự tin giới thiệu sản phẩm và trao đổi cơ bản với đối tác, thậm chí học thêm cả tiếng Trung để phục vụ công việc.