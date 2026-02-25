HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Hết mùng", rạp bỗng dưng có một phim Việt rất ổn

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhà mình đi thôi - bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trần Đình Hiền "tưởng không ổn" nhưng "ổn không tưởng".

Uyển Ân thừa nhận vai diễn của mình là "đẹp nhân vật"

"Hết mùng" rạp phim bỗng dưng có phim Việt rất ổn - Ảnh 1.

Uyển Ân trong phim "Nhà mình đi thôi"

Không nằm trong chuỗi phim Tết vì đến mùng 10 tết (tức 26-2), bộ phim "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền mới ra rạp. Tuy nhiên, sau buổi chiếu thử chiều 24-2 (mùng 8 Tết), nhiều ý kiến thấy tiếc khi "Nhà mình đi thôi" không tham gia đường đua phim Tết. Bởi, "Nhà mình đi thôi" là một bộ phim "rất được" trong chuỗi phim Tết năm nay.

"Nhà mình đi thôi" là phim điện ảnh xoay quanh hành trình vượt qua mâu thuẫn của Phương (Uyển Ân) và gia đình.

Tại đây những mâu thuẫn giữa Phương và ba - ông Chiến (Hoàng Sơn) dần được bóc trần. Nhờ sự hỗ trợ của vợ chồng em trai Bin (Đoàn Thế Vinh) và Ly (Michelle Lai), chuyến du lịch gia đình tuy có phần hơi rắc rối cuối cùng cũng đến đích - Làng Nam Ô (quê hương của cả gia đình Phương).

Uyển Ân thừa nhận đây là nhân vật khiến cô có cơ hội phải đối mặt với nhiều nỗi sợ, từ độ cao đến độ sâu của biển.

Nhưng vì nhân vật, Uyển Ân chấp nhận thay đổi bản thân nhiều nhất có thể. Nữ diễn viên chia sẻ Phương vốn là nhân vật trẻ, stress vì công việc nhiều nên ngoại hình tròn trĩnh, đầy đặn sẽ khiến khán giả đáng tin cậy hơn.

"Hết mùng" rạp phim bỗng dưng có phim Việt rất ổn - Ảnh 2.

Hình ảnh Uyển Ân trong phim Nhà mình đi thôi

Cô chia sẻ rằng đã tăng cân khá nhiều để phù hợp cho vai diễn một phần vì thức ăn Đà Nẵng quá hấp dẫn nhưng vì với nhân vật như vậy sẽ khiến vai diễn đáng tin hơn. Cô thừa nhận đã làm cho vai diễn của mình "đẹp nhân vật". 

 Sau quá trình hoàn thành nhân vật tại Đà Nẵng, Uyển Ân thừa nhận cô không dám nhìn lại hình tượng của mình khi đóng phim.

Tại buổi giao lưu, sau khi xem xong bản trình chiếu, NSND Hồng Vân nhận định diễn xuất của Uyển Ân lần này đã có thể xem như "đối đầu trực tiếp" với anh trai Trấn Thành. Chính là nhờ diễn xuất cực kỳ tiết chế và trưởng thành của Uyển Ân trong Nhà Mình Đi Thôi.

"Nhà mình đi thôi" nhẹ nhàng như chính câu chuyện của nhiều người

"Hết mùng" rạp phim bỗng dưng có phim Việt rất ổn - Ảnh 3.

Dàn diễn viên của Nhà mình đi thôi

Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ câu chuyện của "Nhà mình đi thôi" xuất phát từ chính tổn thương quá khứ của đạo diễn, khiến anh mất mấy chục năm trời mới đủ can đảm đối diện và cuối cùng trở thành nguyên liệu để bước lên màn ảnh rộng.

Không drama, cũng không kịch tính để đòi hỏi diễn viên phải "cao tay" để thể hiện bản thân, "Nhà mình đi thôi" nhẹ nhàng như chính câu chuyện của người xem.

Một kiểu nhà nào chả có chuyện và cách giải quyết những mẫu thuẫn gia đình ấy cũng giản đơn như cuộc sống của một thường dân chứ không phải diễn viên đang vào vai. Nói thẳng, "Nhà mình đi thôi" không đưa ra bất cứ bài toán nào về diễn xuất hay tình tiết phim. 

Phim đơn giản là một câu chuyện trong nhà ngoài phố thường gặp. Và cái hay của phim chính là cách giải quyết câu chuyện trong phim cũng giản đơn nhưng gần gũi và rất thật.

"Hết mùng" rạp phim bỗng dưng có phim Việt rất ổn - Ảnh 4.

Một bộ phim đầy cảm xúc thân thuộc

"Hết mùng" rạp phim bỗng dưng có phim Việt rất ổn - Ảnh 5.

Nhà mình đi thôi là bộ phim đáng xem

Phim Việt tiến thẳng vào chung kết LHP Quốc tế Actrum Tây Ban Nha

Phim Việt tiến thẳng vào chung kết LHP Quốc tế Actrum Tây Ban Nha

(NLĐO)- "Người đàn ông đi lạc" là bộ phim Việt Nam duy nhất vào vòng chung kết cùng 8 phim các nước tại Liên hoan phim quốc tế Actrum tại Tây Ban Nha.

"Thiếu gia" Võ Điền Gia Huy giả liệt, yêu đương "lọ lem" Tam Triều Dâng

(NLĐO) - Nam diễn viên Võ Điền Gia Huy tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", đóng cặp với người đẹp Tam Triều Dâng.

Anh Tú Atus mở màn năm Bính Ngọ với 3 ca khúc nhạc phim

(NLĐO) - Anh Tú Atus chào sân Bính Ngọ 2026 rộn ràng với ảnh Tết rực rỡ đến ra mắt 3 MV lyric OST phim Tết.

phim việt Uyển Ân Nhà mình đi thôi
