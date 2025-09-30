HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hiện đại hóa quản lý viên chức

VĂN DUẨN

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) quy định ký hợp đồng có thời hạn với viên chức và thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công

Sáng 29-9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết dự thảo Luật Sửa đổi gồm 6 chương, 43 điều (giảm 19 điều so với luật hiện hành).

Dự thảo đã đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức. Dự thảo cũng xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm là: vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dự thảo luật đã mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác. Điểm mới thứ hai là việc tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Góp ý, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy bày tỏ ủng hộ trong dự thảo luật quy định loại hợp đồng xác định thời hạn với viên chức. Bởi theo ông Huy, đây là cơ sở để sàng lọc viên chức sau một khoảng thời gian đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Sau thời gian đó, nếu không đáp ứng thì hợp đồng đó sẽ chấm dứt. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cũng đánh giá đây là vấn đề quan trọng. Lâu nay chúng ta tư duy viên chức như công chức, nghĩa là "viên chức suốt đời". Nhưng ở đây việc ký hợp đồng là có thời hạn, có vào, có ra.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhận định, dự thảo luật được xây dựng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý nguồn nhân lực công vụ. Dự thảo luật đã hướng tới mô hình lấy viên chức làm trung tâm phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế. Dự thảo không chỉ khắc phục những bất cập cũ như cơ chế cứng nhắc, biên chế suốt đời mà còn mở ra không gian sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều cùng ngày, QH khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận một số dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đây là những dự luật sẽ trình và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng việc hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình học. Chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT từ Giám đốc Sở GD-ĐT cho hiệu trưởng. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 điều 32 theo hướng quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Chính phủ quy định việc miễn phí SGK cho học sinh. 

