HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận chung kết với U22 Thái Lan?

Sáng 17-12, tại Bangkok (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 đã tổ chức họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Đại diện U22 Việt Nam tham dự họp báo gồm HLV trưởng Kim Sang-sik và hậu vệ Phạm Lý Đức.

Mở đầu, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh hành trình vào tới trận chung kết của U22 Việt Nam là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần đoàn kết của toàn đội, cùng sự cổ vũ to lớn từ người hâm mộ trong nước.

Ông nói: “Chúng tôi có mặt ở trận chung kết hôm nay nhờ sự ủng hộ của người dân Việt Nam, sự nỗ lực của các cầu thủ và cả sự hy sinh thầm lặng của tất cả các thành viên trong đội”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét toàn đội đã cố gắng hết mình xuyên suốt giải đấu và đang hướng tới một kết quả tốt đẹp trong trận đấu cuối cùng.

Đánh giá về đối thủ U22 Thái Lan, ông Kim cho rằng đây là đội bóng có tổ chức tốt, sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể chất, tốc độ và kỹ thuật cá nhân nổi bật. Ông đặc biệt lưu ý hàng phòng ngự U22 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ.

“U22 Thái Lan có những cầu thủ đã ghi bàn theo nhiều cách khác nhau trong giải đấu này. Vì vậy, các hậu vệ, trong đó có Phạm Lý Đức, cần thi đấu kỷ luật và chắc chắn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có một trận đấu chất lượng” - HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 Việt Nam mong muốn trận chung kết diễn ra trong tinh thần fair-play, cạnh tranh công bằng và bảo đảm an toàn cho cầu thủ hai đội. “Trận chung kết rất quan trọng nhưng chúng tôi cũng còn tham dự Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1-2026. Điều quan trọng nhất là cầu thủ phải được bảo toàn thể trạng, không gặp chấn thương. Tôi hy vọng các trọng tài sẽ điều hành công tâm để trận đấu diễn ra công bằng và trọn vẹn” - HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Nhắc lại ký ức đẹp khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024 tại sân Rajamangala hồi tháng 1-2025, HLV Kim kỳ vọng thế hệ U22 sẽ tiếp nối thành công đó. “Tôi rất hy vọng các cầu thủ U22 cũng có thể giành ngôi vô địch tại sân vận động này, để khép lại một năm 2025 thật ý nghĩa” - chiến lược gia HLV 48 tuổi kỳ vọng.

Đồng quan điểm, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định trận chung kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn đội nên quyết tâm thi đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra. “Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Toàn đội luôn lắng nghe, tuân thủ chỉ đạo của Ban huấn luyện” - tuyển thủ của CLB Công an Hà Nội cho biết.

Nhận xét về trình độ của tiền đạo số 9 tuyển U22 Thái Lan, Phạm Lý Đức đánh giá: “Ban huấn luyện đã có những phương án cụ thể để hạn chế cầu thủ này. Cá nhân tôi cũng như các đồng đội ở hàng phòng ngự sẽ tập trung tối đa, thực hiện đúng đấu pháp được giao”.

Phạm Lý Đức cũng nhấn mạnh U22 Việt Nam không đến SEA Games để du lịch, mà để giành chiến thắng. "Các đàn anh từng vô địch trên sân Rajamangala thì chúng tôi cũng phải làm được. Khi được HLV tin tưởng, chúng tôi phải đáp lại bằng màn trình diễn tốt nhất.

Chúng tôi sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để mang HCV về cho bóng đá Việt Nam và cho người hâm mộ” - cầu thủ 22 tuổi gốc Tây Ninh bày tỏ.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 trên sân Rajamangala (Bangkok). Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.



