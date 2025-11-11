Hồ Tràm có gì để góp phần đưa TP HCM thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu?

Chiều 11-11, hội nghị phát triển du lịch giữa Sở Du lịch TP HCM và UBND xã Hồ Tràm đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm.

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối, hợp tác phát triển du lịch, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động du lịch tại Hồ Tràm - một trong những điểm đến giàu tiềm năng của TP HCM và cả vùng Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, cùng sự quan tâm của các sở, ngành, sẽ là nền tảng vững chắc để Hồ Tràm phát triển theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Với bờ biển dài cùng cát trắng mịn, nước trong xanh, khí hậu nắng ấm quanh năm, Hồ Tràm có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Hồ Tràm cũng có tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch. Trong chiến lược phát triển du lịch vùng phía Đông, Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến trọng tâm, giàu tiềm năng và bản sắc.

"Sở Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị với một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của thành phố, là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh, có hiệu quả và thực chất việc hình thành sản phẩm dịch vụ gắn với tài nguyên đặc trưng của địa phương, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến TP HCM" – ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.

Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến giàu tiềm năng và bản sắc

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Du lịch TP HCM và UBND xã Hồ Tràm cũng phối hợp tổ chức cho gần 20 doanh nghiệp khảo sát một số tài nguyên du lịch và điểm đến nổi bật của Hồ Tràm nhằm tạo điều kiện kết nối, thảo luận để liên kết phát triển sản phẩm, chương trình tham quan và dịch vụ.

Xã Hồ Tràm được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân và xã Phước Thuận (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Sau sáp nhập, xã Hồ Tràm cách trung tâm TP HCM khoảng 130 km về phía Đông Bắc.



