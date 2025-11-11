Hồ Tràm có gì để góp phần đưa TP HCM thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hồ Tràm có gì để góp phần đưa TP HCM thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu?

Thái Phương

(NLĐO) - Hồ Tràm sẽ được phát triển theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP HCM thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực

Chiều 11-11, hội nghị phát triển du lịch giữa Sở Du lịch TP HCM và UBND xã Hồ Tràm đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm. 

TIN LIÊN QUAN

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối, hợp tác phát triển du lịch, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động du lịch tại Hồ Tràm - một trong những điểm đến giàu tiềm năng của TP HCM và cả vùng Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, cùng sự quan tâm của các sở, ngành, sẽ là nền tảng vững chắc để Hồ Tràm phát triển theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

- Ảnh 2.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Với bờ biển dài cùng cát trắng mịn, nước trong xanh, khí hậu nắng ấm quanh năm, Hồ Tràm có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Hồ Tràm cũng có tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch. Trong chiến lược phát triển du lịch vùng phía Đông, Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến trọng tâm, giàu tiềm năng và bản sắc.

"Sở Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị với một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của thành phố, là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh, có hiệu quả và thực chất việc hình thành sản phẩm dịch vụ gắn với tài nguyên đặc trưng của địa phương, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến TP HCM" – ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.

- Ảnh 3.

Hồ Tràm được xác định là một trong những điểm đến giàu tiềm năng và bản sắc

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Du lịch TP HCM và UBND xã Hồ Tràm cũng phối hợp tổ chức cho gần 20 doanh nghiệp khảo sát một số tài nguyên du lịch và điểm đến nổi bật của Hồ Tràm nhằm tạo điều kiện kết nối, thảo luận để liên kết phát triển sản phẩm, chương trình tham quan và dịch vụ.

Xã Hồ Tràm được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân và xã Phước Thuận (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Sau sáp nhập, xã Hồ Tràm cách trung tâm TP HCM khoảng 130 km về phía Đông Bắc.


Tin liên quan

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

(NLĐO)- Hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam và Star Voyager cùng lúc đến với vùng di sản Quảng Ninh, mang theo hơn 3.100 hành khách

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Hai khu đô thị du lịch hơn 130ha ở phía Tây Đà Nẵng được đưa vào danh mục đấu thầu, mở rộng không gian sinh thái và kết nối du lịch văn hóa

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: Cực tăng trưởng mới (*): Rộng đường phát triển du lịch

Việc sáp nhập các tỉnh ở Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đang mở ra cơ hội rất lớn để phát triển du lịch khi không còn rào cản từ không gian văn hóa đến hạ tầng

du lịch TPHCM du lịch y tế Hồ Tràm sở du lịch tphcm du lịch nghỉ dưỡng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo