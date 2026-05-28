Giải trí

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026: Không tạo drama, đề cao tri thức và kỹ năng

Thùy Trang

(NLĐO)- Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2026 đổi mới để hút khán giả

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026: Không tạo drama, đề cao tri thức và kỹ năng - Ảnh 1.

Top 3 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024

Ban tổ chức Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 vừa công bố mùa giải mới với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh". Cuộc thi dành cho nữ sinh từ 18 đến 24 tuổi đang theo học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc. 

Một trong những thay đổi nổi bật là việc loại bỏ format truyền hình thực tế để tập trung vào đào tạo kỹ năng cho thí sinh. Thay vào đó, ban tổ chức sẽ xây dựng bốn tập "Master Class" nhằm đào tạo kỹ năng cho thí sinh. 

Ban tổ chức khẳng định mục tiêu của cuộc thi không phải tạo ra những "người của showbiz" mà hướng đến xây dựng hình ảnh nữ sinh hiện đại, tri thức và giàu khát vọng.

Dược Sĩ Tiến – đại diện ban tổ chức - cho biết các lớp học sẽ tập trung vào kỹ năng nói trước đám đông, xử lý tình huống và giao tiếp. Theo anh, việc loại bỏ yếu tố drama là định hướng rõ ràng của cuộc thi. "Những drama mà khán giả thường thích ở các show truyền hình thực tế không phù hợp với môi trường sinh viên. Chúng tôi muốn các bạn tham gia cảm thấy an tâm khi hình ảnh của mình không bị khai thác vì mục tiêu lượt xem", Dược Sĩ Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh các hoạt động thi đấu, cuộc thi tiếp tục duy trì chương trình giao lưu giữa các trường đại học và các hoạt động học bổng dành cho sinh viên. Ở mùa giải trước, ban tổ chức đã trao 933 suất học bổng cho sinh viên với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Tiêu chí chọn Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026: Không tạo drama, đề cao tri thức và kỹ năng - Ảnh 2.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2026

Nói về tiêu chí lựa chọn hoa khôi, siêu mẫu Thanh Hằng cho biết cô đặc biệt quan tâm đến tư duy, kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp của thí sinh. Theo nữ giám khảo, cuộc thi cần tìm ra những gương mặt có tiềm năng phát triển toàn diện chứ không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật. "Khi casting, tôi chú ý nhiều đến tư duy, kiến thức và cách giao tiếp của các bạn để có định hướng đào tạo phù hợp", Thanh Hằng chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng các hoa khôi sau đăng quang thường ít xuất hiện trong hoạt động giải trí vì bận học tập, đại diện ban tổ chức cho rằng đó lại chính là giá trị cốt lõi mà cuộc thi muốn hướng đến. "Các bạn không có trọng trách trở thành người nổi tiếng trong showbiz. Điều quan trọng nhất vẫn là học tập và phát triển nghề nghiệp. Nếu vài năm sau, một hoa khôi trở thành bác sĩ, tiến sĩ hay chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình thì đó mới là thành công lớn nhất của cuộc thi", đại diện ban tổ chức khẳng định.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng bán kết và chung kết dự kiến tổ chức tại TP HCM vào tháng 8. 

Tân hoa khôi sẽ nhận vương miện cùng 200 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ và các phần quà hỗ trợ học tập dành cho trường học của thí sinh đạt giải.

Đặng Quỳnh Anh là "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024"

Đặng Quỳnh Anh là "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024"

(NLĐO) - Đặng Quỳnh Anh đến từ Trường đại học Y Hà Nội đã trở thành tân Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024.

