Tránh trả giá vì nhảy việc

Thị trường lao động đang sôi động trở lại, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Nhưng cùng với làn sóng dịch chuyển việc làm, không ít người lao động (NLĐ) cũng đang phải trả giá cho những quyết định nhảy việc quá nhanh, khi kỳ vọng ban đầu không trùng khớp với thực tế công việc.

Không như kỳ vọng

Sau nhiều năm làm việc ổn định tại một hệ thống khách sạn 4 sao ở miền Trung, chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu (32 tuổi, quê Gia Lai) quyết định chuyển sang vị trí giám đốc kinh doanh cho một chuỗi khách sạn 5 sao tại TP Huế. Mức thu nhập cao hơn khoảng 30%, cùng cơ hội làm việc trong môi trường cao cấp, khiến chị nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nhưng khi chính thức nhận việc, chị mới nhận ra môi trường mới không như lời mời gọi ban đầu. Chuỗi khách sạn này vừa đi vào hoạt động nên nhiều bộ phận vẫn trong quá trình hoàn thiện. Nếu ở công ty cũ, mọi quy trình đã vận hành ổn định và vai trò của chị chủ yếu là điều phối thì ở nơi mới chị gần như phải xây dựng lại từ đầu.

Không chỉ tổ chức lại bộ phận kinh doanh, chị còn phải trực tiếp tham gia tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên. Nhiều nhân sự mới chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn cao cấp khiến khối lượng công việc của chị tăng đáng kể. Bên cạnh đó, phần lớn nhân viên thuộc thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 - 2012) với phong cách làm việc và cách giao tiếp khá khác biệt, khiến quá trình phối hợp ban đầu gặp không ít trở ngại. "Thu nhập cao hơn nhưng áp lực và yêu cầu thích nghi cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng trước khi quyết định chuyển việc" - chị Hiếu bày tỏ.

Câu chuyện của anh Phạm Đức Trọng Nhân (34 tuổi, ngụ TP HCM) cũng cho thấy những thách thức khi thay đổi môi trường làm việc. Sau nhiều năm làm trưởng nhóm phân tích tài chính tại một công ty sản xuất ở Đồng Nai, anh quyết định chuyển sang làm việc cho một công ty chứng khoán tại TP HCM khi nhận được lời mời với mức thu nhập cao hơn khoảng 20%.

Môi trường làm việc thân thiện sẽ giúp nhân viên gắn bó dài lâu, hạn chế nhảy việc. Ảnh: TRUNG NAM

Sự khác biệt của 2 lĩnh vực nhanh chóng bộc lộ. "Nếu ở công ty cũ công việc chủ yếu là phân tích báo cáo tài chính theo chu kỳ thì ở công ty chứng khoán nhịp độ làm việc thay đổi liên tục. Thị trường biến động từng ngày, thậm chí từng giờ, nên nhân viên phải cập nhật thông tin và phản ứng rất nhanh" - anh Nhân nói.

Cường độ công việc cao cùng môi trường cạnh tranh mạnh khiến anh mất khá nhiều thời gian để thích nghi. Trước đây, anh quen làm việc theo kế hoạch dài hạn, còn ở môi trường mới gần như ngày nào cũng phải chạy theo diễn biến thị trường. Khi chuyển sang lĩnh vực mới mà chưa lường hết áp lực, giai đoạn đầu thực sự không dễ dàng.

Dễ thành "điểm trừ" trong hồ sơ nghề nghiệp

Theo ông Trần Minh Đức, Trưởng Phòng Thu hút nhân tài Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân, việc NLĐ chủ động tìm kiếm cơ hội tốt hơn là xu hướng bình thường trong một thị trường lao động cạnh tranh. Nhưng nhảy việc quá thường xuyên có thể khiến nhà tuyển dụng đặt dấu hỏi.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) đánh giá khá kỹ lịch sử làm việc của ứng viên trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng. Những hồ sơ thể hiện sự thay đổi công việc liên tục trong thời gian ngắn dễ khiến nhà tuyển dụng nghi ngại về khả năng thích nghi, chịu áp lực cũng như mức độ cam kết lâu dài với tổ chức. "Không ít ứng viên có chuyên môn tốt nhưng hồ sơ cho thấy thời gian gắn bó tại mỗi công ty khá ngắn. Điều này khiến DN phải cân nhắc kỹ, bởi chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự hiện nay không hề nhỏ" - ông Đức cho biết.

Ở góc độ thị trường nhân sự, bà Nguyễn Kim Trang, Giám đốc kinh doanh nền tảng Việc Làm Tốt, cho rằng xu hướng nhảy việc nhanh phần nào phản ánh tâm lý muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn của NLĐ, đặc biệt là nhóm lao động trẻ.

Tuy nhiên, theo bà Trang, không ít người đưa ra quyết định chuyển việc khi chưa tìm hiểu đầy đủ về môi trường làm việc mới, văn hóa DN hay đặc thù công việc. Khi thực tế không như kỳ vọng, họ dễ rơi vào tâm lý thất vọng hoặc muốn tiếp tục chuyển việc. "Nhảy việc có thể là cơ hội để phát triển, song nếu diễn ra quá thường xuyên trong thời gian ngắn thì hồ sơ nghề nghiệp sẽ thiếu tính ổn định. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên có khả năng gắn bó và phát triển lâu dài" - bà Trang nhận định.

Sau giai đoạn kinh tế nhiều biến động, không ít DN trở nên thận trọng hơn trong kế hoạch tuyển dụng. Thay vì mở rộng nhân sự ồ ạt, họ tập trung sàng lọc kỹ để tìm được người phù hợp cả về năng lực lẫn khả năng gắn bó.

Theo bà Trang, trước khi quyết định chuyển việc, NLĐ nên dành thời gian tìm hiểu kỹ môi trường làm việc mới, đánh giá khả năng thích nghi của bản thân và chuẩn bị các phương án dự phòng. Nhảy việc đôi khi mở ra cơ hội mới, song nếu thiếu cân nhắc, NLĐ có thể rơi vào thế bị động và phải trả giá cho những quyết định vội vàng.