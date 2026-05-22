Hơn 60 doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm tại TPHCM

Chiều 22-5, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm năm 2026. Chương trình thu hút đông đảo người lao động, sinh viên, học sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp.

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đây cũng là dịp để người lao động tiếp cận thị trường lao động, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu.

Rất đông người lao động đến tìm cơ hội việc làm

Tại ngày hội, hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, du lịch, công nghệ thông tin, cơ khí, điện lạnh, xây dựng, bảo hiểm, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xuất khẩu lao động…

Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương cạnh tranh cùng các chính sách hỗ trợ như đào tạo nghề, phụ cấp, thưởng năng suất và chế độ bảo hiểm nhằm thu hút lao động.

Ngoài hoạt động tuyển dụng trực tiếp, người tham gia còn được tư vấn kỹ năng xin việc, định hướng nghề nghiệp, thông tin học nghề và các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay.

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại chương trình

Một số doanh nghiệp cũng giới thiệu các chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Hàn Quốc.., thu hút sự quan tâm của nhiều lao động trẻ.

Học sinh, sinh viên cũng tham dự để tìm hiểu định hướng nghề nghiệp

Đại diện UBND phường Tam Thắng cho biết thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối việc làm, góp phần tạo sinh kế ổn định và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người dân.