Huế dự kiến quy định rõ hạng vé máy bay cho cán bộ đi công tác nước ngoài

Ngày 30-3, HĐND TP Huế cho biết đang tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí trên địa bàn TP Huế.

Việc lấy ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 5-4. Theo đó, dự thảo nghị quyết này quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập được cử đi công tác hoặc đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách theo quy định.

Đối tượng áp dụng là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế. Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25.



Cụ thể, đối với trưởng đoàn công tác là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan Thành ủy, UBND thành phố, HĐND thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế là hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class).



Đối với lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 nhưng không thuộc đối tượng mua vé hạng thương gia (Business class hoặc C class) được hạng ghế phổ thông đặc biệt, linh hoạt (Premium, Deluxe, Plus, Flex). Trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được các hạng vé phổ thông đặc biệt, linh hoạt, những người này được mua vé máy bay hạng thương gia (Business class hoặc C class).

Đối với người đi công tác không thuộc 2 nhóm đối tượng nêu trên thì áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 30-12-2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.