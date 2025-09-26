HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Huế mạnh tay xử lý loại phương tiện khiến người đi đường khiếp sợ

Q.Nhật

(NLĐO) - Các loại phương tiện như xe ba gác, xe gắn máy kéo theo xe ba gác lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn sẽ bị lực lượng CSGT xử lý mạnh tay.

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Huế cho biết trong 10 ngày qua đã phát hiện, lập biên bản xử lý 148 trường hợp phương tiện mô tô, gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bốn bánh tự ý cải tạo trên địa bàn thành phố.

Hiện, Phòng CSGT Công an TP Huế ra quân, tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác, xe kéo đẩy tự chế lưu thông trên nhiều tuyến đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

CSGT Huế xử lý phương tiện tự chế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Huế xử lý một trường hợp xe máy kéo theo xe tự chế chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm.

Theo ghi nhận, tình trạng các loại xe thô sơ, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh hoạt động tại một số tuyến đường trung tâm TP Huế và khu vực vùng ven diễn ra vẫn còn khá phổ biến. 

Các phương tiện này không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, di chuyển chậm, thường xuyên lấn chiếm làn đường, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Thực hiện kế hoạch chuyên đề, lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã kiên quyết dừng các phương tiện vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định. 

Đối với các trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn, tự ý thay đổi kết cấu, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện để ngăn chặn tái phạm.

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, giải thích cho người điều khiển phương tiện hiểu rõ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và những nguy hiểm mà loại phương tiện này gây ra.

Thời gian tới, Công an TP Huế sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

