CLIP: Thót tim cảnh giải cứu 6 người bị mắc kẹt bên kia dòng nước lũ

Vào 14 giờ hôm nay, ngày 27-10, lực lượng Công an phường Phong Điền (TP Huế) cùng lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại Khe Cát trên Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng. Lực lượng chức năng đã dùng xe tải cẩu để đưa những người này vượt qua khu vực bị nước lũ nhấn chìm, chảy xiết.

Những người này bị mắc kẹt bên kia dòng nước lũ.

Dùng xe tải đưa người bị mắc kẹt vượt lũ.

Cảnh giải cứu 6 người đi rừng bị mắc kẹt bên kia khe tràn.

Những người bị mắc kẹt đã qua bờ an toàn.

Ngày 27-10, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt diện rộng và sạt lở nhiều nơi, Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ các phương án chủ động ứng phó, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (bên phải) kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt sáng 27-10.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, nhất là công an các xã, phường trong công tác ứng phó tình hình mưa lũ. Ông yêu cầu tập trung 100% lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, tuyệt đối không để dân đói, rét.

Tại phường Phú Xuân, Hương Trà, QL 49B và các địa bàn xung yếu, thấp trũng, nguy cơ bị ngập lụt sâu, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; huy động 100% quân số kể từ 12 giờ ngày 27-10, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của lũ lụt.

Lực lượng công an cơ sở tăng cường bám nắm địa bàn, rà soát các điểm xung yếu, vùng ngập sâu, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành khuyến cáo an toàn, tuyệt đối không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Công an đưa một sản phụ di tản khỏi chỗ ngập lụt.



