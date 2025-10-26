Nước sông lên nhanh, trung tâm TP Huế nhiều nơi bị ngập

Đến 21 giờ tối 26-10, nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như đường Dương Văn An, Văn Cao, Nguyễn Tuân (phường Xuân Phú); đường Hải Triều ven sông An Cụu ở phường An Cựu, thuộc TP Huế nước lũ đã dâng lên cao, giao thông đi lại khó khăn. Theo ghi nhận, những tuyến đường này hiện đã ngập tới khoảng 0,3-0,4 m và nước đang tiếp tục lên.

Ngập lụt tại đường Dương Văn An, phường Vỹ Dạ lúc 21 giờ.

Lúc 21 giờ, hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương xả về hạ du với lưu lượng 1.805 m3/s, thuỷ điện Hương Điền (sông Bồ) xả trên 1.408 m3/s vì vậy, nước sông ở Huế đang lên nhanh.

Lúc 7 giờ ngày 26-10, mực nước sông Hương tại trạm Dã Viên ở trung tâm TP Huế đạt mực nước 1,72 m (dưới báo động 2 là 28 cm) thì 12 tiếng sau đã tăng thêm 1 m, đạt 2,72 m; đến 21 giờ mực nước lũ đã đạt 2,8 m, dưới báo động 3 là 0,2 m. Cũng mốc thời gian này, sông Bồ tại trạm Phú Ốc tăng từ 2,45 m lên 3,6 m; lúc 21 giờ là 3,63 m.

Đường Dương Văn An.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, trong sáng nay đã xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi. Dự báo từ ngày 26 đến 28-10, trên đất liền TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Tại phường Hóa Châu, hạ lưu sông Bồ, có khoảng 50% các tuyến đường liên tổ dân phố, liên xóm bị ngập sâu từ 0,3 - 0,8m.

Một số tuyến ngập nặng gồm Quốc lộ 49B đoạn qua TDP Thuận Hòa (0,4 - 0,6m), đường tỉnh 4 đoạn Thủy Phú - Đặng Tất (0,4 - 0,8m) và đường tỉnh 8 đoạn Thanh Phước - Thuận Hòa (0,3 - 0,5m). Chính quyền phải sơ tán 48 hộ dân với 73 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hình ảnh ngập lụt một số nơi tại TP Huế tối nay.

Nước tràn vào nhà dân ở đường Dương Văn An.

Nước lụt tràn về do mưa thượng nguồn.

Khu vực phường Hoá Châu.