Huế rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhờ chính quyền địa phương 2 cấp và công nghệ số

Ngày 3-6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Thành ủy Huế tổ chức sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Cùng với đó, TP Huế đã hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, cơ chế phân công, phân cấp, phân quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Một trong những kết quả nổi bật là chính quyền cấp xã được trao nhiều thẩm quyền hơn, từng bước trở thành cấp trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp. Việc phân cấp rõ ràng đã góp phần nâng cao tính chủ động của cơ sở trong quản lý đất đai, xây dựng, an sinh xã hội và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo đánh giá, việc ứng dụng công nghệ số giúp cắt giảm nhiều khâu trung gian, rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính

Cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ số giúp cắt giảm nhiều khâu trung gian, rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tỉ lệ hài lòng của người dân đối với tinh thần phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại nhiều địa phương đạt từ 90 -100%.

TP Huế đã số hóa khoảng 1,2 triệu hồ sơ hộ tịch; 100% cơ sở giáo dục và y tế triển khai hồ sơ điện tử, bệnh án điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Tại nhiều xã, phường, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 90% đến gần 100%.

Cùng với những kết quả về tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP năm 2025 tăng 8,5%, quý I/2026 tăng 9,01%; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức thành công.