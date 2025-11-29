Hương Giang 10 năm gắn bó với cộng đồng sống chung với HIV

Hương Giang tại "Sống trọn vẹn"

Hoa hậu Hương Giang tại sự kiện "Sống trọn vẹn"

Sự kiện Sống trọn vẹn 2025 do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hội phòng chống HIV/AIDS TP HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế TP.HCM) phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Bầu Trời Xanh tổ chức, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 28-11.

Với chủ đề Tháng hành động "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS", sự kiện có sự tham dự của nhiều khách mời, đặc biệt là dàn nghệ sĩ Việt như NSƯT Mỹ Uyên, hoa hậu Hương Giang, á hậu Ánh Vương, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn, Holy Trương Diễm, Phương Anh Idol, đạo diễn catwalk Crazy Nhóc, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, đạo diễn Ngọc Duyên, Thái Huỳnh…

Ông Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM - cho biết sự kiện hướng đến mục tiêu: Thay đổi nhận thức xã hội (Chuyển đổi cách nhìn về HIV từ tiêu cực sang tích cực, đầy hy vọng); ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong hành trình 35 năm; kết nối cộng đồng (tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng giữa người sống với HIV và người đồng hành); nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị; đặt ra các mục tiêu mới, thảo luận các giải pháp sáng tạo và bền vững để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.

Hương Giang và 10 năm đồng hành cùng hoạt động cộng đồng sống chung với HIV

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang có 10 năm đồng hành với các hoạt động dành cho cộng đồng sống chung với HIV do Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM tổ chức. Hương Giang cho biết hành trình của chị luôn gắn với các hoạt động cộng đồng bởi là người chuyển giới, Hương Giang hiểu hơn ai hết các bạn chuyển giới đã bị kỳ thị, nếu có HIV nữa thì bị kỳ thị kép, nên rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người.

"Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, Giang đều đồng hành cùng các dự án cộng đồng. Sau khi đi thi Miss Universe về, Giang cảm thấy sứ mệnh này càng quan trọng hơn nữa vì tình cảm của cộng đồng dành cho mình quá lớn. Chính sự ủng hộ dành cho mình ngoài sức tưởng tượng, mình phải nỗ lực hơn nữa để mang lại điều ý nghĩa cho cộng đồng" - Hương Giang chia sẻ.

Sự kiện thiện nguyện nhiều ý nghĩa

Hương Giang luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm với cộng đồng để có thể xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho mình. Cô nói: "Sống trọn vẹn là một sự kiện ý nghĩa, cũng là sự kiện quan trọng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tới nhiều người. Giang hy vọng sự góp mặt của mình có thể tiếp thêm động lực cho mọi nhiều hơn nữa. Thế giới sẽ tiến lên nếu không có bất cứ cộng đồng nào bị bỏ lại, Giang tin rằng cộng đồng sống chung với HIV hoặc cộng đồng nào càng dễ bị tổn thương, chúng ta cần phải nâng đỡ họ.

Chúng ta chỉ có thể nâng được thế giới lên khi chúng ta nâng cộng đồng người dễ tổn thương lên. Giang mong mọi người có thể tìm thấy ánh sáng của lòng dũng cảm, sự hy vọng ở Hương Giang. Cuộc sống có nhiều cản trở nhưng Giang bước từng bước mạnh mẽ để chinh phục những giấc mơ của mình, Giang hy vọng mọi người cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới một thế giới đa dạng, hòa nhập và bình đẳng hơn".

Triển lãm hành trình 35 năm HIV tại Việt Nam Các hoạt động diễn ra xuyên suốt thời gian chương trình bao gồm: 35 câu chuyện của hành trình 35 năm HIV tại Việt Nam, Lịch sử 35 năm HIV tại Việt Nam theo từng thời kỳ, Không gian sách sống nơi người tham gia có thể lắng nghe những chia sẻ, câu chuyện đầy cảm xúc của cộng đồng - nơi mỗi nhân vật là một lát cắt trong hành trình lịch sử. Đặc biệt không gian trải nghiệm đa dạng nhiều hoạt động sẽ giúp người tham gia có thể hiểu được những nỗi niềm của người sống với HIV, từ đó tăng nhận thức, giảm kỳ thị đối với người sống với HIV và các nhóm ảnh hưởng.



