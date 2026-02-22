Iran tiết lộ kế hoạch 5 bước quyết bắt Mỹ "trả giá đắt"

Trong kế hoạch tác chiến chi tiết công bố bởi hãng thông tấn Tasnim, giới lãnh đạo Iran dự kiến tấn công vào các căn cứ của Mỹ, mở mặt trận mới dựa vào lực lượng quân sự đồng minh, chiến tranh mạng và làm tê liệt hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Iran khẳng định địa lý Trung Đông sẽ chiến thắng công nghệ Mỹ.

Giai đoạn một: Mỹ tấn công Iran

Kịch bản của Iran bắt đầu khi Mỹ không kích vào các địa điểm hạt nhân, cơ sở quân sự và căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hầu hết nằm ở khu vực đông dân cư.

Có khả năng lực lượng Mỹ sẽ phát động tấn công từ các tàu sân bay, trong đó có nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln đang ở trong khu vực, máy bay ném bom chiến lược xuất phát từ các căn cứ trong nước hoặc châu Âu và có thể cả hệ thống đặt trên đất liền ở các nước đồng minh.

Mỹ có thể triển khai máy bay tàng hình, đạn dược dẫn đường chính xác và các loạt tấn công phối hợp áp đảo hệ thống phòng không Iran, đồng thời giảm thiểu tổn thất cho máy bay Mỹ.

Những tiến bộ công nghệ trong vũ khí siêu thanh và chiến tranh điện tử sẽ mang lại cho Mỹ lợi thế đáng kể.



Các nhà lập pháp Iran mặc đồng phục IRGC trong một phiên họp Quốc hội tại Tehran hồi đầu tháng 2. Ảnh: ICANA



Tuy nhiên, Iran đã chuẩn bị cho kịch bản này khi củng cố và phân tán các tài sản quan trọng, xây dựng cấu trúc chỉ huy dự phòng và phát triển các cơ sở ngầm rộng lớn. Thay vì ngăn chặn thiệt hại, Tehran chủ trương duy trì sức bền để phản công.

Giai đoạn hai: Iran phản công

Hành động của Mỹ sẽ kích động phản ứng của Iran vượt ra ngoài biên giới nước này. Trong vòng vài giờ, Tehran sẽ phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.

Mục tiêu chính là căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và là trung tâm hoạt động không quân. Tại Kuwait, căn cứ không quân Ali Al Salem và trung tâm hậu cần cho lực lượng mặt đất Arifjan sẽ bị tấn công, trong khi các cơ sở trên khắp UAE và một căn cứ ở Syria - nơi có 2.000 binh sĩ Mỹ đóng quân - cũng là mục tiêu.

Iran dự kiến áp đảo hệ thống phòng thủ của Mỹ bằng cách phóng hàng trăm hoặc hàng ngàn tên lửa cùng lúc, làm tê liệt hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD.

Đồng thời, “trục kháng cự” của Iran sẽ được kích hoạt trên nhiều mặt trận. Hezbollah ở Lebanon có thể phóng tên lửa vào Israel. Phiến quân Houthi ở Yemen sẽ tăng cường tấn công tàu thuyền trên biển Đỏ, Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực. Các nhóm dân quân Iraq sẽ chú ý tới nhân viên và các cơ sở ngoại giao của Mỹ.

Chiến lược này cũng gặp nhiều thách thức, khi Hezbollah và Hamas suy yếu nghiêm trọng sau xung đột với Israel. Tuy nhiên, cách tiếp cận đa mặt trận phân tán lực lượng Mỹ trong khu vực, mở xung đột ở nhiều địa điểm khác nhau, hạn chế khả năng tập trung lực lượng chống Iran của Washington.

Giai đoạn ba: Chiến tranh mạng

Iran có kế hoạch phát động tấn công mạng nhắm “điểm yếu” của Mỹ: mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng năng lượng, hệ thống tài chính và thông tin liên lạc quân sự.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mạng Mỹ đã dành nhiều năm chuẩn bị cho những kịch bản như vậy. Lầu Năm Góc có thể vô hiệu hóa các nhà máy điện Iran, làm gián đoạn hệ thống dẫn đường tên lửa và xâm nhập mạng lưới thông tin liên lạc.

Giai đoạn bốn: Làm tê liệt nguồn cung dầu toàn cầu

Vũ khí mạnh nhất của Iran là địa lý, khi nước này kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới, lưu thông khoảng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày - chiếm khoảng 21% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Iran nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz trong những thời điểm căng thẳng leo thang. Ngoài ra, Iran có thể rải thủy lôi trên tuyến đường thủy, dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu chở dầu.

Mỹ có các kế hoạch dự phòng giữ cho eo biển Hormuz mở, gồm rà phá thủy lôi, tàu khu trục hộ tống các đoàn chở dầu và tấn công cơ sở ven biển của Iran.

Giá dầu theo đó sẽ tăng vọt, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới và buộc Mỹ phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro cho chính Iran. Xuất khẩu dầu mỏ chiếm phần lớn doanh thu chính phủ, và việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ tàn phá nền kinh tế Iran.

Giai đoạn năm: Kết thúc cuộc chiến

Việc đồng thời chiến đấu với các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, Yemen, Iraq và Syria, trong khi vẫn bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh và duy trì tuyến đường vận chuyển thông suốt, sẽ gây áp lực rất lớn lên nguồn lực quân sự Mỹ.

Iran tin rằng Mỹ không còn mặn mà với những cuộc chiến kéo dài sau Afghanistan và Iraq. Tehran có thể không giành chiến thắng về mặt quân sự nhưng họ sẽ biến chiến thắng thành một cái giá rất đắt với Mỹ.

Dẫu vậy, những sức ép có tính toán có thể khiến Mỹ đáp trả dữ dội, đặc biệt nếu thương vong nước này lớn. Iran hiểu điều này. Mặc dù hướng về chiến thắng, Iran vẫn âm thầm hy vọng họ sẽ không bao giờ phải thực hiện kịch bản này.