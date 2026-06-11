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Thể thao

Khai mạc World Cup 2026: Mexico tái ngộ Nam Phi sau 16 năm

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Tại “thánh địa” Azteca, chủ nhà Mexico có sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ nhưng Nam Phi cũng đã tiến bộ rất nhiều.

Màn tái ngộ đầy duyên nợ

Lúc 2 giờ ngày 12-6 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh bằng cuộc đối đầu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trên sân Azteca. Đây là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa 2 đội từng gặp nhau trong ngày khai mạc World Cup 2010.

Khai mạc World Cup 2026: Mexico tái ngộ Nam Phi sau 16 năm - Ảnh 1.

Mexico gây nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha ở lần chạm trán dịp FIFA Days tháng 3 (Ảnh: AP)

Mười sáu năm trước, Mexico và Nam Phi đã cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc tại Johannesburg. Lần này, lợi thế được chuyển sang phía đại diện Bắc Mỹ khi họ được thi đấu trước hơn 80.000 khán giả tại sân vận động đầu tiên trên thế giới tổ chức đến 3 trận khai mạc World Cup.

Xét trên tương quan lực lượng, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Thầy trò HLV Javier Aguirre sở hữu nhiều gương mặt đang thi đấu tại các Giải VĐQG hàng đầu châu Âu và Trung Đông. Tiền đạo Raul Jimenez có thể trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ nhì cho "El Tri" nếu lập công trong trận ra quân sắp tới.

Mexico còn có "Vua phá lưới" Saudi Pro League mùa này là Julian Quinones trên hàng công. Trong màu áo Al-Qadsiah, chân sút sinh năm 1997 đã ghi 33 bàn thắng, nhiều hơn siêu sao Cristiano Ronaldo của Al-Nassr tới 5 bàn.

Sau giai đoạn chững lại kể từ chức vô địch CONCACAF Gold Cup 2025, "El Tri" cũng đã tìm lại phong độ bằng chuỗi kết quả tích cực trong năm 2026. Đội bóng Bắc Mỹ này hòa Bồ Đào Nha và Bỉ trước khi có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Ghana, Úc và Serbia. Cùng với quyết tâm xóa đi nỗi thất vọng tại Qatar 2022, nơi Mexico lần đầu tiên không thể vượt qua vòng bảng kể từ năm 1978, đoàn quân của HLV Javier Aguirre sẽ là một đối thủ đáng gờm, ít nhất tại bảng A lần này.

Đại diện châu Phi xây dựng lối chơi giàu thể lực

Trong khi đó, Nam Phi chuẩn bị có trận đầu tiên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ sau kỳ giải năm 2010 trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos, đại diện châu Phi xây dựng lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công. Nhờ vậy, họ đã vượt qua vòng loại World Cup lần đầu sau 24 năm.

Khai mạc World Cup 2026: Mexico tái ngộ Nam Phi sau 16 năm - Ảnh 2.

Nam Phi từng cầm hòa Mexico trong trận mở màn World Cup 2010 (Ảnh: FIFA)

Dù kết quả giao hữu gần đây chưa thực sự thuyết phục (không thắng trận nào trong năm 2026), Nam Phi vẫn cho thấy khả năng ghi bàn ổn định. Họ thường xuyên tìm được đường vào khung thành đối phương nhờ tốc độ của các cầu thủ chạy cánh và khả năng càn lướt của tiền đạo Lyle Foster. Tiền vệ Oswin Appollis cũng đang nổi lên như một nhân tố sáng tạo tiềm năng trên hàng công.

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Trên thực tế, các đội bóng đến từ châu Phi thường tạo nên những bất ngờ lớn ở các kỳ World Cup. Chẳng hạn, Senegal từng quật ngã đương kim vô địch lúc bấy giờ là tuyển Pháp trong trận ra quân World Cup 2002. Vì vậy, dù được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Mexico khó có thể chờ đợi một chiến thắng dễ dàng. Lối chơi phòng ngự phản công của Nam Phi sẽ tái hiện kịch bản khó chịu mà họ từng tạo ra trước chính Mexico cách đây 16 năm.

Trong 10 trận đấu sau chiến dịch vòng loại Cúp Thế giới, các cầu thủ Nam Phi ghi bàn ở 8 trận. Đó là tín hiệu tích cực cho đoàn quân HLV Hugo Broos, đặc biệt trước Mexico đã giữ sạch lưới 6/8 lần ra sân gần đây.

Khai mạc World Cup 2026: Mexico tái ngộ Nam Phi sau 16 năm - Ảnh 3.

 

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