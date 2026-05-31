Khoảng lặng trước lối rẽ hôn nhân

Với một số người, khoảng lặng này giúp họ nhìn lại và hàn gắn tình cảm; nhưng cũng có cặp đôi nhận ra hôn nhân đã không thể cứu vãn

Những ngày đầu dọn về nhà mẹ ruột sống, chị N.T.H (42 tuổi, phường Hòa Hưng, TP HCM) gần như đêm nào cũng khóc. 17 năm hôn nhân, chị chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rời khỏi ngôi nhà đã cùng chồng gầy dựng. Thế nhưng những cuộc cãi vã kéo dài, sự lạnh nhạt ngày một lớn và những tổn thương tích tụ qua năm tháng khiến chị không còn đủ sức chịu đựng.

Xa nhau để nhìn lại

"Lúc đó, tôi chỉ muốn đi thật xa để không phải nhìn thấy mặt chồng nữa" - chị H. kể. Hai vợ chồng thống nhất ly thân. Các con ở cùng với cha, còn cuối tuần sẽ sang gặp mẹ.

Thời gian đầu, chị thấy nhẹ nhõm bởi không còn những trận cãi nhau, những bữa cơm nặng nề, những lần "đá thúng đụng nia". Nhưng càng về sau, chị càng nhận ra mình nhớ gia đình, những lần về chơi với con, nấu những món ngon cho con, dọn dẹp nhà cửa. Chồng chị cũng chủ động gọi điện hỏi thăm, đưa các con qua thăm mẹ thường xuyên hơn. Những cuộc trò chuyện bình tĩnh, nhẹ nhàng dần thay thế cho những lời trách móc trước đây. Sau gần 1 năm ly thân, họ quyết định cho nhau thêm một cơ hội và trở về bên nhau. "Khoảng thời gian xa nhau giúp cả hai hiểu mình còn cần nhau và cần điều chỉnh những gì để giữ cho gia đình êm ấm" - chị H. tâm sự.

Chị L.T.M (29 tuổi, TP Đồng Nai) lại xem quãng thời gian ly thân là bài học lớn nhất cuộc đời. Chị kết hôn sớm, vừa chăm con vừa làm công nhân. Gánh nặng kinh tế khiến không khí gia đình luôn trong trạng thái căng thẳng. Những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng dần chỉ xoay quanh tiền bạc, chi tiêu và trách nhiệm. Mâu thuẫn tích tụ ngày một nhiều, để rồi sau một trận cãi nhau kịch liệt, chị quyết định đưa con về nhà ngoại.

Tuy vậy, những tháng ngày sau đó không hề dễ chịu như chị tưởng. Chị vừa đi làm vừa chăm con một mình. Những khi con đau ốm, một mình chị đưa đi khám, những lúc bận việc, chị phải thu xếp để đón con. Chồng chị cũng phải học cách tự chăm sóc, quán xuyến mọi việc trong nhà. Sự xa cách giúp họ hiểu rõ giá trị của người còn lại. "Điều khiến chúng tôi quay lại với nhau không phải chỉ vì con cái, mà còn vì nhận tình cảm vẫn còn. Cả hai đều muốn cho nhau một cơ hội để sửa chữa những sai lầm và gìn giữ mái ấm gia đình" - chị M. thổ lộ.

Trái ngược với chị H., chị M., chuyện ly thân của anh P.V.T (42 tuổi, phường Bình Dương) lại trở thành dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm. Anh T. chia sẻ vợ chồng thường xuyên bất đồng trong cách sống, cách nuôi dạy con và cả việc anh phải gánh trách nhiệm kinh tế với gia đình lớn. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành khoảng cách lớn, dù sống cùng nhà nhưng gần như không còn trò chuyện.

"Tôi là anh lớn trong nhà, phải có trách nhiệm với cha mẹ, hơn nữa, 2 đứa em có việc làm vài bữa lại thất nghiệp nên việc lớn việc nhỏ đều đến tay chúng tôi. Trong khi công việc của chúng tôi bây giờ cũng không ổn định; các con càng lớn, chi tiêu cho việc học và những thứ khác cũng tăng. Vợ chồng lục đục cũng vì vậy. Chúng tôi ly thân với hy vọng cả hai bình tĩnh lại" - anh nói.

Nhưng khoảng thời gian sống riêng đã làm lộ rõ sự thật mà cả hai lâu nay không muốn đối diện: họ không tìm thấy niềm vui khi ở cạnh nhau. Suốt 8 tháng xa nhau, không ai chủ động hàn gắn. Những cuộc gọi ngày càng thưa, sự quan tâm cũng nhạt dần. "Lúc đó tôi mới hiểu vấn đề không nằm ở những cuộc cãi vã, mà do tình cảm đã cạn từ lâu" - anh T. chia sẻ. Một năm sau, họ chính thức ly hôn.

Giữ kết nối bằng nguyên tắc chung

Theo ThS tâm lý Trần Hiền Mai, ly thân không phải là giải pháp lý tưởng cho mọi cuộc hôn nhân nhưng trong một số trường hợp, đó có thể là khoảng lặng cần thiết để cả hai nhìn lại mối quan hệ. Nhiều cặp vợ chồng bước vào hôn nhân với kỳ vọng quá lớn nhưng lại thiếu kỹ năng giải quyết xung đột. Khi mâu thuẫn kéo dài, cảm xúc tiêu cực ngày càng tích tụ khiến mọi cuộc trò chuyện đều trở thành tranh cãi. "Khi mâu thuẫn kéo dài và căng thẳng liên tục, việc tạm thời sống riêng có thể giúp hai người bình tâm hơn, hạn chế những xung đột trực diện và có thời gian nhìn lại cuộc hôn nhân của mình" - bà Hiền Mai phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh ly thân chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng xác định đây là khoảng thời gian để nhìn lại và tìm giải pháp. Nếu một người muốn hàn gắn còn người kia xem đó là bước chuẩn bị cho ly hôn thì kết quả thường không như mong muốn. Không ít cặp vợ chồng sau khi ly thân lại càng xa nhau vì thiếu liên lạc, thiếu cam kết hoặc xuất hiện các mối quan hệ mới bên ngoài.

"Trước khi quyết định ly thân, vợ chồng cần thống nhất rõ mục đích, thời gian và cách duy trì kết nối với nhau cũng như với con cái. Nếu có thể, nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc người có chuyên môn để được hỗ trợ. Hãy nhớ ly thân không phải là trốn chạy vấn đề. Nếu những nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt không được giải quyết thì dù sống chung hay sống riêng, mâu thuẫn vẫn sẽ quay lại" - bà Hiền Mai lưu ý.

ThS tâm lý Nguyễn Mai Anh phân tích điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là những cuộc cãi vã mà là sự thờ ơ. Khi còn tranh luận, còn giận hờn, nghĩa là người ta vẫn còn quan tâm. Một khi không còn muốn nói, không còn muốn lắng nghe, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. "Bởi vậy, ly thân chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp hai người nhìn rõ giá trị của nhau, nhận ra những điều cần thay đổi và còn mong muốn nắm tay nhau đi tiếp" - bà Mai Anh nhận định.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, chị H. cho rằng điều giúp gia đình chị vượt qua sóng gió không phải là việc sống xa nhau mà là sự thay đổi của cả hai sau khoảng thời gian đó. "Nếu chỉ chờ người kia thay đổi mà bản thân không thay đổi thì chẳng có gì khác cả" - chị H. đúc kết.

Suy cho cùng, điều quyết định tương lai của một cuộc hôn nhân không nằm ở việc sống chung hay sống riêng, mà nằm ở việc hai người còn đủ yêu thương và đủ thiện chí để cùng bước về phía nhau hay không.



