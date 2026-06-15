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Khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến

LÊ HẢI

Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" không chỉ là hoạt động thi đua mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều thách thức về năng suất lao động,chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh, việc Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Đáng chú ý, phong trào này gắn kết chặt chẽ giữa 3 yếu tố: trình độ tay nghề, năng suất lao động và thu nhập của người lao động (NLĐ). Đây là mối quan hệ mang tính quy luật. NLĐ có tay nghề vững, tinh thần trách nhiệm tốt sẽ tạo ra năng suất cao hơn. Năng suất tăng giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện khả năng cạnh tranh và có điều kiện chia sẻ thành quả thông qua lương, thưởng và phúc lợi. Khi thu nhập được cải thiện, NLĐ càng có động lực cống hiến và tiếp tục học hỏi, nâng cao kỹ năng.

Thực tế cho thấy ở nhiều DN, những sáng kiến dù nhỏ của công nhân - lao động cũng có thể mang lại giá trị lớn. Nhiều sáng kiến đã giúp DN tiết kiệm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng mỗi năm. Những ý tưởng ấy không xuất phát từ phòng nghiên cứu hay chuyên gia mà từ chính người trực tiếp đứng máy, làm việc trên dây chuyền sản xuất.

Bởi vậy, phong trào "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" không chỉ nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong mỗi công nhân - lao động. Khi được khuyến khích đóng góp ý tưởng, được ghi nhận thành quả và được hưởng lợi từ đóng góp của mình, NLĐ sẽ cảm thấy bản thân là một phần quan trọng của DN, thay vì chỉ là người làm công đơn thuần.

Với DN, phong trào này cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đầu tư máy móc hiện đại là cần thiết nhưng chưa đủ, mà yếu tố quyết định vẫn là con người. Một đội ngũ lao động có tay nghề, kỷ luật và tinh thần đổi mới sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững. Những DN xây dựng được môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo thường có khả năng thích ứng nhanh hơn trước biến động thị trường và duy trì tăng trưởng ổn định.

Về lâu dài, hiệu quả của phong trào này không chỉ dừng lại trong phạm vi DN. Khi năng suất lao động xã hội được nâng cao, nền kinh tế sẽ có thêm động lực phát triển. Thu nhập của NLĐ tăng lên đồng nghĩa với sức mua được cải thiện, góp phần kích thích tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đời sống NLĐ ổn định hơn cũng giúp giảm áp lực an sinh xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và hạn chế các tranh chấp phát sinh.

Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, tránh hình thức, các tiêu chí đánh giá cần cụ thể, minh bạch và gắn với hiệu quả thực tế. DN cần tạo điều kiện để NLĐ học tập, nâng cao trình độ nghề nghiệp; đồng thời có cơ chế khen thưởng xứng đáng đối với sáng kiến, cải tiến mang lại giá trị. Công đoàn các cấp cũng cần đóng vai trò cầu nối, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ và bảo đảm những đóng góp của họ được ghi nhận công bằng.

Khi NLĐ được tạo điều kiện phát huy năng lực, được khơi dậy tiềm năng và khát vọng cống hiến, DN sẽ phát triển bền vững hơn và xã hội cũng được hưởng lợi từ phong trào "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt". 

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