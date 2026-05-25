KHÔNG ĐỂ CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHẢI LO TOAN (*): An cư mới lạc nghiệp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Chỉ thị 34/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Kết luận này nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được xem là quyền cơ bản của người dân và là thước đo tiến bộ xã hội.

Được tiếp cận chỗ ở ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt vấn đề nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội, thiết chế văn hóa, y tế và giáo dục.

Con em công nhân - lao động vui chơi tại khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa, TP HCM .Ảnh: THANH NGA

Quy hoạch nhà ở phải bám sát cung - cầu lao động. Những nơi tập trung đông công nhân (CN) - lao động ngoại tỉnh, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ cần được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp.

Người dân phải được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, đúng đối tượng và phù hợp khả năng chi trả. Trong đó, nhà ở cho thuê cần trở thành trụ cột lâu dài. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là chiến lược trọng tâm, nhất là tại các đô thị lớn, KCN và địa bàn có giá nhà vượt xa thu nhập của người dân.

Tại TP HCM, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu phát triển thêm 199.400 căn nhà ở xã hội. Đây là mục tiêu rất lớn, phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thời gian qua, TP HCM đã ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư các dự án dành cho người thu nhập thấp.

Nhà ở xã hội là nhu cầu nền tảng của CN - lao động và người thu nhập thấp. Khi có nơi ở ổn định, họ sẽ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố. Nhưng với nhiều lao động ngoại tỉnh, khả năng tích lũy còn hạn chế nên dù giá nhà ở xã hội thấp hơn nhà thương mại, việc sở hữu vẫn rất khó khăn. Vì vậy, thuê nhà ổn định với chi phí phù hợp là giải pháp thực tế và khả thi hơn.

Định hướng phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 đang được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn và khu vực tập trung đông lao động. Mô hình này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh mà còn giúp thành phố giữ chân nguồn nhân lực.

Cần chính sách đồng bộ

Hiện nay, nhà ở xã hội cho thuê vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam. Việc triển khai dự án nhà ở xã hội cho thuê là thách thức lớn với DN do thời gian thu hồi vốn chậm hơn dự án để bán. Vì vậy, những DN theo đuổi mô hình này phải xác định đây là chiến lược phát triển dài hạn.

GoHoldings là một trong những DN thực hiện theo định hướng đó. Sắp tới, chúng tôi sẽ hợp tác với LĐLĐ TP HCM để nghiên cứu, xúc tiến và phát triển nhà ở xã hội, trong đó có mô hình cho thuê dành cho CN - lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn.

Dự án đầu tiên mà GoHoldings hướng tới được triển khai tại khu vực Bình Khánh - Cần Giờ, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của CN và người thu nhập thấp chưa có khả năng sở hữu nhà. Dự án có quy mô dự kiến khoảng 3.000 căn. Mục tiêu dài hạn của DN là phát triển tối thiểu 10.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trên cơ sở hiệu quả triển khai dự án đầu tiên và sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Song, để DN mạnh dạn đầu tư nhà ở xã hội cho thuê, nhất là tại TP HCM - nơi có hàng triệu lao động với nhu cầu nhà ở rất lớn, chúng tôi cần sự chỉ đạo nhất quán và chính sách ổn định từ chính quyền thành phố.

Thành phố cần chủ động tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện quy hoạch, có cơ chế hỗ trợ tài chính cho DN tham gia phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Bên cạnh đó, kết nối đúng nhu cầu thực tế để bảo đảm đầu ra và đúng đối tượng thụ hưởng. Nhà ở xã hội không đơn thuần là một phân khúc bất động sản mà là một phần quan trọng của an sinh đô thị, là "hạ tầng mềm" cho tăng trưởng bền vững.

Ngoài việc xây dựng nhà ở phù hợp khả năng chi trả và bảo đảm chất lượng sống, các dự án cần đi kèm hệ thống tiện ích phục vụ CN như nhà trẻ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, không gian sinh hoạt cộng đồng, thư viện, căng-tin và các dịch vụ thiết yếu khác.

Chúng tôi cũng nghiên cứu đề xuất các tuyến xe buýt kết nối dự án với KCX-KCN - nơi đa số cư dân làm việc, nhằm tạo thuận lợi lâu dài cho việc đi lại và sinh hoạt. Việc hình thành hệ sinh thái giáo dục là yếu tố quan trọng nhằm tạo giá trị bền vững thông qua phát triển thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục hiện đại. Khi đó, người lao động mới thật sự an tâm gắn bó lâu dài với thành phố.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-5

Hướng đến đô thị bền vững GoHoldings tham gia phát triển nhà ở xã hội với tinh thần dài hạn. Chúng tôi tin rằng chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng, nhất là thông qua mô hình nhà ở cho thuê, không chỉ giúp người lao động an tâm làm việc mà còn góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững hơn. Nhà ở xã hội cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược an sinh và phát triển nguồn nhân lực. Khi người lao động có nơi ở ổn định, con cái được học hành đầy đủ, đời sống tinh thần được cải thiện thì họ sẽ gắn bó lâu dài với DN và thành phố. Đó cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng lao động, tăng năng suất và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.



