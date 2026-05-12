Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi

Đoàn công tác Bộ Y tế do GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu, vừa thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong chuyến đi từ ngày 4 đến 10-5.

Đại biểu dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma trên tàu 561

Chuyến công tác được tổ chức trong khuôn khổ chương trình công tác trọng tâm năm 2026, hướng về biển đảo quê hương; đồng thời động viên tinh thần quân, dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và khảo sát thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

"Chúng tôi xúc động khi chứng kiến diện mạo xanh, khang trang của các đảo và đặc biệt ấn tượng với tinh thần, năng lực của đội ngũ quân y nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được phẫu thuật trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền. Điều đó cho thấy quân và dân Trường Sa ngày càng tiếp cận tốt hơn với các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nơi biển đảo" - Thứ trưởng Thuấn nói.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, dù công tác khám chữa bệnh tại Trường Sa hiện do lực lượng quân y đảm nhiệm, song Bộ Y tế luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế quân đội để tăng cường năng lực cấp cứu, ứng phó thảm họa và phòng chống dịch bệnh trên biển.

Hằng năm, nhiều bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng tổ chức các đoàn khám chữa bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Thuấn đánh giá các bác sĩ tuyến đảo không chỉ làm nhiệm vụ của người thầy thuốc mà còn là những "chiến sĩ áo trắng" góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Sự cống hiến của cán bộ y tế trên quần đảo Trường Sa chính là nguồn nội lực mạnh mẽ để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững"- ông nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho lực lượng y tế công tác tại hải đảo, nhằm bảo đảm quyền lợi và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ này.

"Chúng tôi mong muốn không một thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo bị thiệt thòi về cơ hội nghề nghiệp. Đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc, công bằng cho các thầy thuốc nơi đảo tiền tiêu"- Thứ trưởng Thuấn khẳng định.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Bộ Y tế trong chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Bộ Y tế

Trong 6 ngày công tác, đoàn đã đến thăm 7 đảo gồm Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; làm việc với các bệnh xá để tìm hiểu hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của lực lượng quân y.

Bộ Y tế đồng thời trao tặng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, chăm sóc sức khỏe trên đảo.

Theo Bộ Y tế, tổng nguồn lực huy động trong chuyến đi đạt gần 6 tỉ đồng, gồm tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ các đảo. Trong đó, khoảng 3,3 tỉ đồng được dành để hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho đặc khu Trường Sa.

Nguồn lực này có sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Long Châu, Bệnh viện Lạc Việt, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng nhiều cá nhân, tổ chức khác.