HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi

D.Thu - Châu Yến

(NLĐO) - Nhiều ca bệnh khó đã được phẫu thuật trực tiếp tại Trường Sa với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền, giúp nâng chất lượng y tế biển đảo.

Đoàn công tác Bộ Y tế do GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu, vừa thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong chuyến đi từ ngày 4 đến 10-5.

Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 1.

Đại biểu dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma trên tàu 561

Chuyến công tác được tổ chức trong khuôn khổ chương trình công tác trọng tâm năm 2026, hướng về biển đảo quê hương; đồng thời động viên tinh thần quân, dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và khảo sát thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

"Chúng tôi xúc động khi chứng kiến diện mạo xanh, khang trang của các đảo và đặc biệt ấn tượng với tinh thần, năng lực của đội ngũ quân y nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được phẫu thuật trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền. Điều đó cho thấy quân và dân Trường Sa ngày càng tiếp cận tốt hơn với các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nơi biển đảo" - Thứ trưởng Thuấn nói.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, dù công tác khám chữa bệnh tại Trường Sa hiện do lực lượng quân y đảm nhiệm, song Bộ Y tế luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế quân đội để tăng cường năng lực cấp cứu, ứng phó thảm họa và phòng chống dịch bệnh trên biển.

Hằng năm, nhiều bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng tổ chức các đoàn khám chữa bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Thuấn đánh giá các bác sĩ tuyến đảo không chỉ làm nhiệm vụ của người thầy thuốc mà còn là những "chiến sĩ áo trắng" góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Sự cống hiến của cán bộ y tế trên quần đảo Trường Sa chính là nguồn nội lực mạnh mẽ để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững"- ông nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho lực lượng y tế công tác tại hải đảo, nhằm bảo đảm quyền lợi và lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ này.

"Chúng tôi mong muốn không một thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo bị thiệt thòi về cơ hội nghề nghiệp. Đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc, công bằng cho các thầy thuốc nơi đảo tiền tiêu"- Thứ trưởng Thuấn khẳng định.

Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 2.
Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 3.
Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 4.
Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 5.
Không để thầy thuốc ở Trường Sa thiệt thòi - Ảnh 6.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Bộ Y tế trong chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ảnh: Bộ Y tế

Trong 6 ngày công tác, đoàn đã đến thăm 7 đảo gồm Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; làm việc với các bệnh xá để tìm hiểu hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của lực lượng quân y.

Bộ Y tế đồng thời trao tặng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, chăm sóc sức khỏe trên đảo.

Theo Bộ Y tế, tổng nguồn lực huy động trong chuyến đi đạt gần 6 tỉ đồng, gồm tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ các đảo. Trong đó, khoảng 3,3 tỉ đồng được dành để hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho đặc khu Trường Sa.

Nguồn lực này có sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Long Châu, Bệnh viện Lạc Việt, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng nhiều cá nhân, tổ chức khác.

Tin liên quan

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa Lớn về đất liền cấp cứu

(NLĐO) - Trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30-4 và 1-5 các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu trong mọi tình huống

Hành trình trực thăng EC225 bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở Trường Sa

(NLĐO) - Đến rạng sáng 3-5, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 đã đưa 2 bệnh nhân nặng ở Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị chuyên sâu.

Chúc Tết bác sĩ Trường Sa qua Telemedicine, bệnh viện cấp cứu xuyên giao thừa

(NLĐO) - Qua Telemedicine, lãnh đạo Bệnh viện 108 chúc Tết cán bộ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

anh hùng liệt sĩ quần đảo Trường Sa Trường Sa nhà giàn DK1 chủ quyền biển đảo Lễ tưởng niệm hải đảo cấp cứu khám bệnh ở Trường Sa bác sĩ ở đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo