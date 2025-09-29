Không thấy bạn đi cà phê, bàng hoàng phát hiện thi thể ở ngoài đồng

Khoảng 14 giờ chiều nay (ngày 29-9), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh Trương Thanh Du (SN 1999; trú thôn Phong Quả, phường Phong Thái, TP Huế) ở cánh đồng ngập nước cách nhà nạn nhân không xa.

Ông Lê Viết Thành, Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết vào khoảng chiều tối ngày 28-9, sau khi bão số 10 Bualoi đi qua, anh Du một mình ra cánh đồng gần nhà để bủa lưới. Đến sáng nay, khi bạn bè uống cà phê như thường lệ nhưng không thấy anh Du có mặt nên gọi điện thoại hỏi thăm.

Đội 0 đồng SÓ 75 Huế tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích. Ảnh: Nhật Hoàng.

Tuy nhiên, điện thoại để ở nhà, đổ chuông nhưng không phải anh Du là người bắt máy nên những người này tìm đến nhà. Lúc này, mới phát hiện sau bão số 10 Bualoi, anh Du đi bủa lưới suốt đêm nhưng không về nhà. Nhiều người cho biết chiều qua có thấy anh Du mang lưới ra đồng bắt cá nên họ đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm.

Đội 0 đồng SOS75 Huế đã điều ca nô và tình nguyện viên đến phối hợp với các cơ quan chức năng, phường Phong Thái để tiến hành tìm kiếm. Sau một buổi sáng nỗ lực đến đầu giờ chiều nay họ đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở cánh đồng gần nhà.

Theo ông Thành, khu vực cánh đồng này nước chỉ sâu đến ngực. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Du.

Thiệt hại ban đầu do bão số 10 Bualoi gây ra ở Huế

Vào sáng cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa về nhà.

Theo thống kê, bão số 10 Bualoi đã làm 1 người ở phường An Cựu chết, 1 người bị thương, 89 nhà bị tốc mái. Do gió mạnh, sóng lớn, triều cường đã làm bờ biển khu vực bãi tắm Phú Thuận sạt lỡ với chiều dài khoảng 30 m -40 m, sâu vào 6-7 m. Gió mạnh cũng đã làm cho một tàu cá đang neo đậu bị đánh chìm.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự và dân quân tự vệ, phương tiện, vật tư tham gia hỗ trợ khắc phục xong 30 nhà hư hỏng nhẹ. Số còn lại 59 nhà đang vận động bà con mua vật liệu địa phương hỗ trợ phương tiện, vật tư tham gia khắc phục, dự kiến 30-9 cơ bản hoàn thành.

Ông Minh yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình, huy động lực lượng đúng đối tượng, tránh chồng chéo. Ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, thương binh liệt sĩ, hộ neo đơn.