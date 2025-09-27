Huế: Công an, quân đội túc trực gần 5.000 người phòng chống bão Bualoi

Từ sáng 27-9, do ảnh hưởng của bão số 10, cơn bão Bualoi, tại địa phận TP Huế đã có mưa vừa, mưa to nhiều nơi với tổng lượng mưa từ 30-130 mm. Khu vực ven biển có sóng to, gió lớn.

Bộ đội biên phòng phát thông báo cảnh báo bão số 10 Bualoi đến người dân nuôi trồng thuỷ hải sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, trước khi bị ảnh hưởng của bão Bualoi, Các hồ chứa thủy lợi ở địa phương này dung tích đạt khoảng 50-55% so với mực nước dâng bình thường; đạt khoảng 20-21% so với dung tích hữu ích; đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Bộ đội biên phòng giúp dân ở xã Lăng Cô vận chuyển ghe thuyền lên bờ.

Các địa phương rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá. Tại phường Thuận An, một địa phương ven biển của TP Huế, dự kiến sẽ di dời khoảng 500 hộ dân trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng vào ngày 28-9.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế để sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp do bão gây ra, lực lượng quân đội luôn túc trực quân số 2.917 người, trong đó 1.797 là bộ đội thường trực và 1.120 dân quân cơ động.

Trong trường hợp có tình huống thiên tai, thảm họa trên quy mô lớn (phòng thủ dân sự cấp độ 2, cấp độ 3) thì Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế sẽ tham mưu UBND TP huy động 7.774 người thuộc lực lượng dân quân tự vệ và 15.364 người dự bị động viên, ngoài ra còn có lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng sẵn sàng 4 tàu và 54 xuồng, 5 thiết bị bắn dây mồi, 137 bộ nhà bạt cùng các loại phao để ứng cứu trong tình huống khẩn cấp.

Công an TP Huế cũng duy trì 2.000 cán bộ và 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các thiết bị khác để phòng chống bão Bualoi.

Hình ảnh ven biển của Huế trước khi bão Bualoi áp sát bờ vào ngày 28-9.

Tuyên truyền, thông báo đến phương tiện thi công ở khu cảng Chhân Mây về cơn bão Bualoi.

Một nhà hàng ven biển Thuận An gia cố cửa gương, tránh thiệt hại do bão gây ra.

Khu vực bãi biển Thuận An từng bị sạt lở nặng trong một cơn bão cách đây 1 năm.



