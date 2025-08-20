Ngày 20-8, ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thuỷ, TP Huế cho biết đã có buổi họp với các sở, ngành liên quan đến đề xuất hợp thức hoá mô hình Farmstay trên đất nông nghiệp sau khi xây dựng trái phép.

Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện đề án

Theo đó, khu Farmstay này có diện tích trên 13 ha đất nông nghiệp với nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 56, ở số 141 đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7), tổ dân phố 12, phường Thanh Thuỷ, cách trung tâm TP Huế tầm 15 km. Người đứng tên đề án là bà Lê Thị Trâm Anh (trú tại TP HCM). Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, UBND phường Thanh Thuỷ đã yêu cầu bà Trâm Anh bổ sung một số nội dung, hoàn thiện đề án.

Nhiều lều xây dựng trên khung sắt tiền chế để đón khách du lịch.

Sau khi người này bổ sung, UBND phường xin ý kiến các sở, ngành để xem xét cấp giấy phép hoạt động theo mô hình Farmstay. Đối với trường hợp cá nhân xin giấy phép thì phường sẽ cấp phép, còn tổ chức thì cấp trên.

Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-7, UBND phường Thanh Thuỷ đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm về xây dựng đối với chủ đất cũ là ông Võ Văn Tài, đồng thời yêu cầu Công ty CP đầu tư dự án Khang Lộc dừng quảng bá, khai thác dịch vụ lưu trú khi chưa được phép.

Những ngôi nhà rường đang xây dựng ở khu vực cạnh cổng ra vào.

Tại khu đất này xây nhiều công trình không phép, gồm 25 lều (46,64 m2/lều) được thiết kế sàn nhựa, khung sắt tiền chế, xung quanh và mái bao bằng bạt, chiều cao lều 3 m. Có 10 chòi (hơn 18 m2/chòi) được làm sàn nhựa và gương, mái lợp tôn, cao 3,5 m; mô hình phao nổi ở trên hồ với chiều dài 20 m, rộng 12 m; nhà lắp ghép tiền chế diện tích 35 m 2, có kết cấu khung sắt, bao quanh bằng nhựa và kính, sàn nhựa, mái lợp bằng nhựa, đã thi công hoàn thành. Nhà lắp ghép bằng gỗ với diện tích 33,59 m2. Bên cạnh đó còn có nhà lắp ghép bằng gỗ diện tích 33,59 m2 có kết cấu khung gỗ nhưng chưa hoàn thiện.

Sau đó, bà Trâm Anh đã nhận chuyển nhượng lại khu đất trên của ông Tài. Đến ngày 8-8 thì bà này có đơn kèm đề án xây dựng Farmstay gửi UBND phường Thanh Thuỷ, UBND TP Huế đề xuất hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thực hiện dự án kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp tại khu đất này.

Ông Trung cho biết theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 thì mô hình Farmstay mà bà Trâm Anh đề xuất có thể thực hiện nếu được cấp phép.

Về việc xử lý xây trái phép, ông Trung cho biết do luật mới, doanh nghiệp chưa hiểu, nôn nóng triển khai dẫn đến vi phạm nên phường đã đình chỉ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đề án để cấp có thẩm quyền xem xét chứ không xử phạt. "Người dân cũng vậy, nếu xây trái phép thì cũng hướng dẫn họ hoàn chỉnh thủ tục. Chỉ xử phạt những trường hợp chống đối thôi" – ông Trung nói thêm.