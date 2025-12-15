HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lấp đầy khoảng trống an sinh xã hội

GIANG NAM - CAO HƯỜNG

Khi địa bàn mở rộng, các hoạt động an sinh xã hội ở cơ sở là điều mà nhiều người dân mong chờ

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhiều phường - xã mới tại TP HCM đối diện áp lực lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội (ASXH). Thực tiễn từ cơ sở cho thấy giữ thông suốt "mạch chăm lo" là điều kiện tiên quyết để ổn định xã hội và đóng góp vào sự phát triển.

Trao phương tiện sinh kế

Sáp nhập địa giới hành chính không chỉ làm thay đổi tổ chức bộ máy mà còn là phép thử đối với năng lực bảo đảm ASXH. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, cơ cấu dân cư đa dạng với tỉ lệ lớn lao động nhập cư, người thuê trọ, lao động phi chính thức… đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải duy trì và nâng chất các chính sách an sinh theo hướng bao trùm, linh hoạt, sát thực tế.

Ghi nhận từ cơ sở cho thấy trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, nhiều phường - xã tại TP HCM gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý dân cư và rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách. Dân cư biến động nhanh, ranh giới hành chính thay đổi khiến nguy cơ bỏ sót người yếu thế luôn hiện hữu nếu không bám sát địa bàn.

Một cán bộ khu phố tại địa bàn mới sáp nhập cho biết số hộ dân tăng nhanh, trong đó nhiều trường hợp tạm trú dài hạn nhưng điều kiện sống bấp bênh. "Nếu không nắm chắc tình hình dân cư, chuyện an sinh rất dễ bị đứt quãng. Công tác an sinh lúc này đòi hỏi phải sát dân hơn trước" - cán bộ này chia sẻ.

Thực tế tại phường An Hội Tây cho thấy nhu cầu hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống cho người dân khó khăn vẫn rất lớn. Không ít hộ rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt thu nhập do biến cố gia đình, bệnh tật hoặc mất việc làm, trong khi chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, ASXH không thể dừng ở việc trợ cấp tức thời mà cần hướng đến các giải pháp giúp người dân tự đứng vững.

Ngày 13-12, hàng ngàn người dân phường An Hội Tây đã tham gia chương trình "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức. Bên cạnh các hoạt động văn hóa - cộng đồng, điểm nhấn của ngày hội là chuỗi hoạt động chăm lo an sinh thiết thực: trao phương tiện sinh kế, tặng quà công nhân - lao động khó khăn; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ các tổ công nhân tự quản.

Nhận chiếc máy may trị giá 8 triệu đồng tại chương trình, bà Trần Hoàng Bích Ngọc xúc động cho biết sau khi chồng mất, gia đình rơi vào cảnh khó khăn, 2 con đang học đại học. "Có máy may mới, tôi tin mình sẽ có thêm thu nhập ổn định để nuôi con ăn học" - bà bày tỏ.

Câu chuyện của bà Ngọc cũng phản ánh thực trạng chung của nhiều hộ dân tại các phường - xã mới sau sáp nhập, nơi chỉ một biến cố cũng có thể đẩy gia đình vào vòng xoáy nghèo khó nếu thiếu điểm tựa an sinh.

Tại xã Bình Chánh, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, UBND xã phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 100 người cao tuổi. Hoạt động này cho thấy ASXH không chỉ là hỗ trợ thu nhập mà còn là việc chăm lo sức khỏe, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Lấp đầy khoảng trống an sinh xã hội - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hội Tây (bên trái), trao phương tiện sinh kế cho hội viên hội phụ nữ phường. Ảnh: CAO HƯỜNG

Cần giải pháp lâu dài

Từ thực tiễn các địa phương, có thể thấy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở giữ vị trí rất quan trọng trong công tác ASXH. Đây được xem là "trục kết nối" giữa chính quyền - nơi tập hợp, điều phối và lan tỏa các nguồn lực chăm lo cho người yếu thế - với người dân.

Theo bà Bùi Thị Như Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, MTTQ phường xác định phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, chăm lo an sinh gắn với từng hoàn cảnh cụ thể. "An sinh không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn phải tạo niềm tin để người dân vượt qua khó khăn" - bà nhìn nhận.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây đã vận động hơn 700 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo; đồng thời huy động 2,6 tỉ đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu để hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo", "Thành phố muôn sắc hoa" được triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong cộng đồng.

Một bước chuyển đáng chú ý trong tổ chức thực hiện ASXH tại cơ sở là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ đồng loạt ra mắt Trung tâm ASXH. Trung tâm được xây dựng theo phương châm "lấy sức dân để chăm lo cho dân", huy động sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.

Riêng tại phường Tân Hưng, đến thời điểm ra mắt, trung tâm đã tiếp nhận hơn 1,3 tỉ đồng cùng nhiều hiện vật để hỗ trợ 153 hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Trung tâm còn tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ y tế, công nhân, thanh niên, hiến máu nhân đạo và sẵn sàng đưa rước người bệnh miễn phí khi cần thiết.

Tại phường Tân Mỹ, bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cho biết trung tâm an sinh đóng vai trò đầu mối điều phối nguồn lực, xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp và chăm lo lâu dài cho người yếu thế. "Khi có đầu mối rõ ràng, việc hỗ trợ sẽ kịp thời hơn, tránh chồng chéo và bỏ sót đối tượng" - bà nhận định.

Từ các mô hình thực tế, nhiều ý kiến cho rằng để xây dựng ASXH bền vững sau sáp nhập, TP HCM cần tiếp tục chuẩn hóa và liên thông dữ liệu dân cư - an sinh, bảo đảm quản lý thống nhất, minh bạch. Song song đó, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành với chính quyền địa phương.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ trước mắt, các địa phương cần chú trọng giải pháp lâu dài như hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể cũng cần được phát huy, kịp thời phát hiện và lấp đầy những "khoảng trống an sinh" phát sinh trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. 

Thực tiễn từ phường An Hội Tây và các mô hình trung tâm an sinh tại phường Tân Hưng, Tân Mỹ cho thấy khi ASXH được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình tái cấu trúc hành chính, khi chính sách được cụ thể hóa bằng hành động từ cơ sở, sự ổn định xã hội sẽ được giữ vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để TP HCM hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn mới.


Tin liên quan

Chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Người lao động cũng được tư vấn, khám bệnh, xét nghiệm, điều trị một số bệnh phụ khoa thông thường, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà tặng từ ban tổ chức.

Công đoàn Khánh Hòa: Chăm lo thiết thực người lao động, đổi mới trong nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ I quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu thay đổi ra sao?

(NLĐO) - Tuổi nghỉ hưu tăng từ năm 2026, đồng thời điều kiện và cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động cũng được điều chỉnh.

chính sách an sinh mất việc làm chi phí sinh hoạt hoạt động văn hóa học sinh nghèo hiếu học khám sức khỏe dịch vụ y tế Quỹ vì người nghèo hộ cận nghèo giảm nghèo bền vững Phát triển bền vững
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo