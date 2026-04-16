Ngày 16-4, tại xã Phước Hải (TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thương lượng và xây dựng điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn năm 2026.

Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu tham dự, gồm cán bộ Công đoàn thuộc hệ thống LĐLĐ TPHCM, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo Công đoàn các xã, phường, đặc khu và chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn quan hệ lao động hiện nay. Trong đó, trọng tâm là tổng quan về tiền lương trong quan hệ lao động; phương pháp xây dựng mục tiêu thương lượng tiền lương theo hướng có lợi hơn cho người lao động; kỹ năng chuẩn bị trước khi thương lượng; kỹ năng đàm phán trực tiếp; thực hành xử lý tình huống và hoàn thiện dự thảo điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể.

Nội dung tập huấn sát với thực tế, tăng tính tương tác

Theo LĐLĐ TPHCM, chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác, chú trọng các tình huống thực tế phát sinh tại doanh nghiệp để học viên cùng trao đổi, thảo luận và tìm giải pháp phù hợp.

Qua đó, đội ngũ cán bộ Công đoàn không chỉ được bổ sung kiến thức pháp luật mà còn nâng cao bản lĩnh, kỹ năng xử lý khi tham gia thương lượng với người sử dụng lao động.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nhấn mạnh chương trình tập huấn là nội dung cốt lõi trong thỏa ước lao động tập thể, tác động trực tiếp đến đời sống người lao động và sự ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Vì vậy, cán bộ Công đoàn cần nắm vững quy trình thương lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng dữ liệu, căn cứ pháp lý và phương án đàm phán để bảo vệ tốt nhất quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Ông Lê Văn Hòa đề nghị sau lớp tập huấn, Công đoàn các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai đồng bộ nội dung đã tiếp thu đến Công đoàn cơ sở trên địa bàn theo phân cấp quản lý của LĐLĐ TP. Đồng thời, cần vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế tại doanh nghiệp, lấy thương lượng tiền lương làm trọng tâm nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.