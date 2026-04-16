Lao động

Kỹ năng thương lượng và xây dựng điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể

Ngọc Giang

(NLĐO)- LĐLĐ TPHCM tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thương lượng và xây dựng điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn

Ngày 16-4, tại xã Phước Hải (TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thương lượng và xây dựng điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn năm 2026.

Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu tham dự, gồm cán bộ Công đoàn thuộc hệ thống LĐLĐ TPHCM, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, lãnh đạo Công đoàn các xã, phường, đặc khu và chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tập huấn thương lượng lương vì người lao động - Ảnh 1.

Chương trình thu hút đông đảo lãnh đạo Công đoàn các xã, phường và Công đoàn cơ sở

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn quan hệ lao động hiện nay. Trong đó, trọng tâm là tổng quan về tiền lương trong quan hệ lao động; phương pháp xây dựng mục tiêu thương lượng tiền lương theo hướng có lợi hơn cho người lao động; kỹ năng chuẩn bị trước khi thương lượng; kỹ năng đàm phán trực tiếp; thực hành xử lý tình huống và hoàn thiện dự thảo điều khoản tiền lương trong thỏa ước lao động tập thể.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tập huấn thương lượng lương vì người lao động - Ảnh 2.

Nội dung tập huấn sát với thực tế, tăng tính tương tác

Theo LĐLĐ TPHCM, chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường tương tác, chú trọng các tình huống thực tế phát sinh tại doanh nghiệp để học viên cùng trao đổi, thảo luận và tìm giải pháp phù hợp.

Qua đó, đội ngũ cán bộ Công đoàn không chỉ được bổ sung kiến thức pháp luật mà còn nâng cao bản lĩnh, kỹ năng xử lý khi tham gia thương lượng với người sử dụng lao động.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tập huấn thương lượng lương vì người lao động - Ảnh 3.

Rất đông cán bộ Công đoàn tham gia chương trình tập huấn

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nhấn mạnh chương trình tập huấn là nội dung cốt lõi trong thỏa ước lao động tập thể, tác động trực tiếp đến đời sống người lao động và sự ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Vì vậy, cán bộ Công đoàn cần nắm vững quy trình thương lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng dữ liệu, căn cứ pháp lý và phương án đàm phán để bảo vệ tốt nhất quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Ông Lê Văn Hòa đề nghị sau lớp tập huấn, Công đoàn các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai đồng bộ nội dung đã tiếp thu đến Công đoàn cơ sở trên địa bàn theo phân cấp quản lý của LĐLĐ TP. Đồng thời, cần vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế tại doanh nghiệp, lấy thương lượng tiền lương làm trọng tâm nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Cán bộ Công đoàn TP HCM tập huấn thương lượng lương vì người lao động - Ảnh 4.

Các nhóm thực hiện những tình huống và tập huấn các kỹ năng thương lượng

Nữ công nhân bị đột quỵ trong lúc làm việc, Công đoàn vận động gần 190 triệu đồng để giúp đỡ

(NLĐO) - Hay tin nữ công nhân bị đột quỵ trong lúc làm việc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki đã phát động quyên góp để giúp đỡ với số tiền không nhỏ

Ông Phạm Tuấn Tú làm Chủ tịch Công đoàn phường có nhiều khu công nghiệp nhất TP HCM

(NLĐO) - Phường Bình Dương có 7 khu và 1 cụm công nghiệp, với 1.522 đơn vị, doanh nghiệp và 80.611 công nhân, lao động

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn

(NLĐO) - Trước bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, cán bộ Công đoàn phải thích ứng nhanh và có kỹ năng sử dụng thành thạo AI trong các hoạt động...

