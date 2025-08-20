"Lá chắn thép" bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết "80 năm Công an nhân dân (CAND) Việt Nam - với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước". Báo Người Lao Động trân trọng trích đăng.

Mưu trí, sáng tạo

Từ ngày thành lập (19-8-1945), dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn là "Thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Nguyên đán Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Ảnh: NHẬT BẮC

Sau Cách mạng Tháng Tám, trong bối cảnh vô vàn khó khăn, thách thức, "thù trong giặc ngoài", tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, tài tình của Đảng; sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng đã mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, trực tiếp chiến đấu cùng với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và các lực lượng khác, bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ và các thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng CAND đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trấn áp lực lượng phản cách mạng, đấu tranh chống gián điệp, các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, vùng tự do, vùng căn cứ cách mạng, hỗ trợ cuộc kháng chiến của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận, vượt mọi gian lao, thử thách, anh dũng, kiên cường chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, tấn công vào sào huyệt, đánh bại các kế hoạch xâm nhập gián điệp, biệt kích của địch, tiễu phỉ, diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược; tham gia xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành "hậu phương lớn" chi viện cho "tiền tuyến lớn" miền Nam ruột thịt, đặc biệt là tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lực lượng CAND đã trực tiếp tham gia chiến đấu, sát cánh cùng với Quân đội và nhân dân phòng chống các hoạt động thám báo, tập kích, bắt cóc, gây phỉ, gây bạo loạn; bảo đảm an toàn, bí mật các khu vực trọng yếu của ta. Đập tan âm mưu, ý đồ và hoạt động móc nối, tấn công xâm nhập nội bộ từ bên ngoài chống phá ta. Đồng thời, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Để lại hình ảnh đẹp

Trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, vai trò của lực lượng CAND càng trở nên quan trọng. Không chỉ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển cho đất nước; tham gia vào quá trình cải cách, đổi mới, xây dựng môi trường an toàn, ổn định, hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong đó, nổi lên các thành tựu là bám sát sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, lực lượng CAND đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh, các nghị quyết của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế đặc thù biện pháp nghiệp vụ Công an, góp phần quan trọng thu hút nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường, chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng CAND đã có nhiều chiến công thầm lặng trong triển khai các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm; xử lý kịp thời, gốc rễ các vấn đề phức tạp về tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội ngày càng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Chỉ đạo xử lý nhiều "đại án", có tính lan tỏa rộng rãi với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "Ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"...

Bên cạnh đó, lực lượng CAND làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt triển khai Đề án 06, phát triển ứng dụng VNeID, là lực lượng dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương… góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngoài ra, lực lượng Công an xung kích đi đầu trong việc phòng ngừa, ứng phó, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Điển hình là luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai; kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19; tham gia tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài nước... để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nỗ lực, cống hiến

Trong suốt chặng đường 80 năm qua, dù ở bất cứ cương vị, lĩnh vực nào, hình ảnh người chiến sĩ Công an xả thân cứu dân trong thiên tai, bão lũ, kiên trì truy bắt tội phạm dù đối mặt với hiểm nguy đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. Cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, mở ra nhiều thời cơ và vận hội mới thì đất nước cũng đang đương đầu với không ít những khó khăn, thách thức.

Tình hình trên đặt ra yêu cầu công tác Công an trong thời gian tới là hết sức nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một nước phát triển với thu nhập cao.

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và trách nhiệm nhiều hơn, có ý nghĩa quan trọng hơn. Trong đó, tập trung bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, chỉ đạo, điều hành thống nhất của Nhà nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị…

Với truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và tinh thần "Còn Đảng, còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", lực lượng CAND Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

