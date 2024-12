Lạc quan với thưởng Tết

Thưởng Tết dự kiến tăng 6%-8%

Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH) dự báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 sẽ phổ biến ở mức tương đương 1 tháng lương, theo hướng tiền lương bình quân bao nhiêu thì thưởng Tết xoay quanh mức đó. Lương tăng thì thưởng cũng tăng lên một chút. Do vậy, so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, thưởng Tết năm nay có thể nhỉnh hơn do thay đổi trong mức lương tối thiểu vùng, cùng với sự phục hồi của nhiều ngành sản xuất. Dự kiến, mức thưởng Tết năm nay sẽ tăng 6%-8% so với năm trước.