Lao động

Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo

Bài và ảnh: THANH NGA

Mỗi sáng kiến của anh Trần Văn Thiện đều xuất phát từ thực tiễn, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc

Tại Công ty CP Cấp nước Bến Thành - thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (phường Xuân Hòa, TP HCM), anh Trần Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ GIS - Phòng Công nghệ thông tin, luôn được đồng nghiệp quý mến bởi sự năng động, nhiệt tình và tư duy sáng tạo trong công việc.

Làm lợi cho doanh nghiệp, giúp ích cho cộng đồng

Những sáng kiến của anh Thiện không chỉ làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng suất lao động, giúp đồng nghiệp giảm nhọc nhằn mà còn có ý nghĩa với cộng đồng. Với những thành quả ấy, anh Thiện là 1 trong số 11 kỹ sư, công nhân (CN) sẽ được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025.

Anh Thiện bắt đầu vào làm việc tại Công ty CP Cấp nước Bến Thành từ năm 2017. Trước đó, anh đã có cơ hội tìm hiểu về ngành cấp nước nhờ tham gia hợp tác với công ty thực hiện đề tài về quản lý mạng lưới GIS (hệ thống thông tin địa lý). Sau khi đề tài hoàn thành, nhận thấy bản thân phù hợp với lĩnh vực này, anh quyết định ứng tuyển vào công ty, được ban giám đốc tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp tục phát triển và quản lý mạng lưới GIS.

Lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Thiện (bìa phải) trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp

Đến nay, sau gần 10 năm gắn bó với Công ty CP Cấp nước Bến Thành, anh Thiện luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, có nhiều sáng kiến giá trị. Trong đó, nổi bật là sáng kiến di dời bộ điều khiển van giảm áp (pilot) lên tủ tín hiệu vào năm 2020.

Anh Thiện nhớ lại khi ấy, trên mạng lưới cấp nước, van giảm áp thường được lắp đặt trong hầm đồng hồ tổng. Việc điều chỉnh van rất vất vả, tốn nhiều nhân công, phải dùng xe cẩu mở nắp hầm. Mặt khác, do thiết bị được lắp đặt từ năm 2008 nên đa số đã bị hỏng hóc, không còn sử dụng được. Trước hiện trạng đó, anh đã mày mò nghiên cứu cách di dời bộ điều khiển van giảm áp để đặt lên tủ tín hiệu mà vẫn không làm ảnh hưởng đến chức năng và khả năng vận hành của van.

Quá trình thực hiện việc này mất nhiều tháng lại vất vả, do đa số van giảm áp đều nằm trong hầm dưới mặt đường, buộc phải thi công vào ban đêm, song anh Thiện không nản lòng. Cuối cùng, kết quả mang lại rất xứng đáng với công sức mà anh và đồng nghiệp đã bỏ ra. Việc điều khiển van giảm áp được thực hiện nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, giúp tiết kiệm chi phí lên đến 9,7 tỉ đồng.

Sáng kiến này sau đó tiếp tục được anh Thiện cải tiến, tạo ra phương thức mới để điều khiển van giảm áp, có thể đóng, mở từ xa ở bất cứ địa điểm nào thông qua máy tính hoặc các thiết bị di động kết nối internet, không cần phải ra trực tiếp hiện trường. Qua đó, giúp giảm thất thoát nước, bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, đủ áp lực, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Số tiền tiết kiệm từ sáng kiến cải tiến lần này lên đến 10 tỉ đồng.

Anh Thiện bày tỏ: "Với tôi, mỗi sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn. Động lực giúp tôi sáng tạo là nhằm giải quyết những khó khăn để công việc được thực hiện thuận lợi, hiệu quả hơn".

Tạo niềm tin, truyền cảm hứng

Không chỉ sáng tạo, anh Thiện còn là tấm gương về tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Anh cho biết Công ty CP Cấp nước Bến Thành luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giảm thất thoát nước; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc quản lý, điều hành mạng lưới cấp nước.

Để chung tay thực hiện mục tiêu đó, mỗi cá nhân trong công ty đều phải năng động, sáng tạo trong công việc. Ý thức về trách nhiệm ấy, trong quá trình lao động, sáng tạo, anh Thiện luôn dành thời gian sau giờ làm việc để cập nhật thông tin, học hỏi, tìm hiểu thêm kiến thức mới, từ đó áp dụng vào công việc. Những sáng kiến của anh đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và quá trình tự học, tự mày mò nghiên cứu ấy.

Điểm nổi bật khác ở anh Thiện là luôn sẵn sàng truyền lửa nghề cho đồng nghiệp. Anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo nhiều nhân viên thuộc các phòng, ban, đội khác của công ty để nâng cao kiến thức chuyên môn, sử dụng thành thạo hệ thống GIS phục vụ công việc. Anh đã hướng dẫn sử dụng bản đồ GIS ngoài thực địa; cách vận hành điều chỉnh pilot van giảm áp cho đội thi công xây lắp. Anh tập huấn cho nhiều CN lớn tuổi sử dụng thành thạo ứng dụng thay đồng hồ nước trên điện thoại di động…, qua đó nâng cao hiệu quả công việc tại các phòng, ban, đội.

Anh Phan Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Công nghệ thông tin, nhận xét: "Trong công việc hằng ngày, anh Trần Văn Thiện luôn sẵn sàng hỗ trợ anh em khi gặp khó khăn, nhất là trong những nội dung liên quan công nghệ và ứng dụng kỹ thuật mới. Anh không chỉ hướng dẫn cách làm mà còn giải thích cặn kẽ để mọi người hiểu bản chất vấn đề, tạo niềm tin và truyền cảm hứng để anh em mạnh dạn tiếp cận cái mới".

Ngoài việc lao động giỏi, anh Thiện còn tích cực tham gia công tác đoàn thể. Với vai trò ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Cấp nước Bến Thành, anh đã tích cực phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn tại đơn vị, như: chăm lo cho con CB-CNV; triển khai các hoạt động gắn kết người lao động, giữa người lao động với công ty... 

"Các sáng kiến của anh Trần Văn Thiện trong thời gian qua đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 27 tỉ đồng.

Theo ông Trương Tấn Quốc, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Bến Thành, dù còn trẻ nhưng anh Trần Văn Thiện luôn ý thức cao về trách nhiệm, tích cực sáng tạo. Với sự đồng hành, ủng hộ của ban giám đốc, anh đã phát huy tất cả sáng kiến, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ ngành cấp nước. Luôn tích cực trong phong trào thi đua, anh là tấm gương sáng cho CN công ty noi theo.


