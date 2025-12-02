Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 - 2025 mới nhất

Môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan khởi tranh từ ngày 3-12, và trận chung kết tranh huy chương vàng vào ngày 18-12.

Sau khi U22 Campuchia rút lui khỏi môn bóng đá nam, ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu và cơ cấu bảng đấu mới. Thời gian thi đấu vẫn giữ nguyên, diễn ra từ ngày 3-12 đến 18-12.

Theo điều chỉnh, U22 Singapore được chuyển từ bảng C sang bảng A để thay thế Campuchia. Như vậy, cả ba bảng của môn bóng đá nam đều còn 3 đội.

Bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste và Singapore. Các đội Việt Nam, Malaysia, Lào nằm ở bảng B. Bảng C có góp mặt của Indonesia, Myanmar và Philippines.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn lúc 16 giờ ngày 3-12, gặp U22 Lào. Trận đấu mang tính quyết định của thầy trò HLV Kim Sang-sik với U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11-12.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết (ngày 15-12). Trận chung kết được ấn định ngày 18-12.

U22 Indonesia hiện là đương kim vô địch SEA Games. Theo giới chuyên môn, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam tiếp tục là ba ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 33.

Ở kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam giành HCĐ.