Thể thao

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 - 2025 mới nhất

Vệ Loan - Đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) - SEA Games 33 đã điều chỉnh bảng đấu bóng đá nam sau khi Campuchia rút lui.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất - Ảnh 1.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan khởi tranh từ ngày 3-12, và trận chung kết tranh huy chương vàng vào ngày 18-12.

Sau khi U22 Campuchia rút lui khỏi môn bóng đá nam, ban tổ chức SEA Games 33 đã công bố lịch thi đấu và cơ cấu bảng đấu mới. Thời gian thi đấu vẫn giữ nguyên, diễn ra từ ngày 3-12 đến 18-12.

Theo điều chỉnh, U22 Singapore được chuyển từ bảng C sang bảng A để thay thế Campuchia. Như vậy, cả ba bảng của môn bóng đá nam đều còn 3 đội.

Bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste và Singapore. Các đội Việt Nam, Malaysia, Lào nằm ở bảng B. Bảng C có góp mặt của Indonesia, Myanmar và Philippines.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn lúc 16 giờ ngày 3-12, gặp U22 Lào. Trận đấu mang tính quyết định của thầy trò HLV Kim Sang-sik với U22 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11-12.

Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết (ngày 15-12). Trận chung kết được ấn định ngày 18-12.

U22 Indonesia hiện là đương kim vô địch SEA Games. Theo giới chuyên môn, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam tiếp tục là ba ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 33.

Ở kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam giành HCĐ.

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

HLV tuyển U22 Việt Nam nói gì trước ngày ra quân SEA Games 33?

(NLĐO) - U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán U22 Lào lúc 16 giờ ngày 3-12 tại sân Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam sẵn sàng bứt phá

Đội tuyển U22 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33.

Thái Lan, Indonesia là đối thủ chính của U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc hành trình rèn luyện tại TP HCM và sang Thái Lan để chuẩn bị các lượt trận vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 ngày 1-12.

bóng đá nam U22 Việt Nam SEA Games 33 SEA Games lịch thi đấu
