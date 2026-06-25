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Thời sự

Liên kết vùng tiếp tục khởi sắc

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Song song kế hoạch tăng năng lực kết nối của đường Lê Văn Lương, TPHCM gấp rút triển khai hàng loạt dự án giao thông mang tính chất liên vùng khác

Tại TPHCM, kế hoạch mở rộng đường Lê Văn Lương là mắt xích quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng khu Nam.

Tăng năng lực kết nối

Dài hơn 10 km, đường Lê Văn Lương là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm TPHCM với xã Hiệp Phước và hướng đi Tây Ninh. Dù vậy, trái ngược với vai trò huyết mạch, tuyến đường này đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên đối mặt với cảnh ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy đường Lê Văn Lương đoạn từ đường Trần Xuân Soạn đến cầu Rạch Dơi bề mặt nhiều vị trí xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi". Với khoảng rộng từ 6-8 m cho hai làn xe, phương tiện qua đây thường xuyên phải nối thành dòng dài chen chúc nhau. Hai bên đường, nhà dân, cửa hàng kinh doanh cùng công trình dân sinh mọc san sát tạo nên không gian chật hẹp.

Chưa hết, nhiều đoạn vỉa hè bị lấn chiếm để buôn bán, họp chợ khiến người đi bộ bị đẩy xuống đường nên giao thông vốn đã lộn xộn càng thêm nghẹt thở. Vào những ngày mưa lớn hoặc khi triều cường dâng cao, không ít vị trí trên tuyến bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Sinh sống nhiều năm ở khu vực, bà Phạm Thị Thơm (59 tuổi, phường Tân Hưng) cho biết mỗi khi mưa lớn, tuyến đường gần như trở thành "điểm đen" ngập nước. "Cứ mưa lớn hay triều cường là đường ngập, di chuyển rất vất vả. Giờ cao điểm thì thường xuyên kẹt xe. Người dân mong tuyến đường sớm được mở rộng để việc đi lại thuận lợi hơn" - bà Thơm bày tỏ.

Liên kết vùng tiếp tục khởi sắc - Ảnh 1.

Thực trạng gây ám ảnh trên đường Lê Văn Lương được chờ đợi sớm chấm dứt

Trước thực tế đó, UBND TPHCM đã giao Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến phạm vi dự án xây dựng cầu Rạch Dơi.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 6,6 km, quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch từ 30-40 m. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến trên 9.880 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 6.546 tỉ đồng và chi phí xây lắp 2.665 tỉ đồng.

Sở Xây dựng đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đã tổ chức họp liên quan nội dung này ngày 18-6. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, dự án sẽ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến HĐND TPHCM xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp quý III/2026, khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn nghiên cứu dự án, các cơ quan chuyên môn đánh giá toàn diện hiện trạng thoát nước, ảnh hưởng của triều cường, biến đổi khí hậu và tình trạng ngập úng trên toàn tuyến. Giải pháp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước mưa, cống hộp, công trình kiểm soát triều, cao độ nền đường và kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực… được nghiên cứu trong bước lập dự án và thiết kế kỹ thuật.

Thêm động lực cho trục Tây Bắc

TP HCM đang đẩy mạnh đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn nhằm tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh và khu vực Tây Bắc. 

Cụ thể, theo Sở Xây dựng, bên cạnh những dự án đang triển khai như Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, mở rộng Quốc lộ 50 và đường Hồ Chí Minh, thành phố chuẩn bị đầu tư thêm 12 dự án giao thông trọng điểm kết nối với Tây Ninh cũng như các địa phương phía vùng Nam Bộ.

Nổi bật trong số này là dự án Vành đai 4 TPHCM theo kế hoạch khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2027. Đây được xem là tuyến giao thông chiến lược, góp phần tăng cường liên kết vùng giữa TPHCM với Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Cùng với đó, thành phố mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh Long An; nâng cấp Quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến Vành đai 3; triển khai trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài). Các dự án được kỳ vọng khởi công trong năm 2026.

Đáng chú ý, tuyến đường mở mới Tây Bắc và dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài đang được xúc tiến đầu tư. Khi hoàn thành, hai tuyến này góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 22, đồng thời tăng khả năng kết nối từ trung tâm TPHCM đến Tây Ninh.

Liên kết vùng tiếp tục khởi sắc - Ảnh 2.

Khu vực thực hiện dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài

Ngoài ra, TPHCM còn chuẩn bị đầu tư Quốc lộ 50B, mở rộng đường nối cao tốc TP HCM - Trung Lương, xây dựng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B), nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa kết hợp xây dựng cầu Lớn cũng như xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối 2 đường Lê Văn Lương, ĐT826C.

Một dự án khác được chờ đợi nữa là tuyến đường ven sông Sài Gòn quy mô từ 8-10 làn xe. Dự án hiện được Tập đoàn Sun Group và Công ty Masterise đề xuất đầu tư, Sở Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM xem xét.

Sẵn sàng nối bờ vui

Dọc tuyến Lê Văn Lương có 4 cây cầu quan trọng gồm Rạch Đỉa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi. Trong đó, Rạch Đỉa và Long Kiểng đã hoàn thành, góp phần cải thiện năng lực lưu thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Dơi và dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét trong tháng 6-2026.

Riêng cầu Rạch Tôm, công trình thay thế cầu cũ đã khởi công từ tháng 7-2025 với tổng mức đầu tư gần 497 tỉ đồng. Dự án dài khoảng 684 m, gồm phần cầu dài 174 m và đường dẫn 510 m, rộng 15 m với 4 làn xe, kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu Nam TPHCM.


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