Giải trí

"Lỗ đen" ở vũ trụ "say hi"

Thùy Trang

(NLĐO) - Chương trình "Anh trai say hi" mùa 2 bước vào giai đoạn chung kết sau khi loại 7 anh trai tại tập 11 vừa lên sóng.

Vũ trụ say hi gây "ám ảnh"

"Lỗ đen" ở vũ trụ "say hi" - Ảnh 1.

Jasonlei (thứ 2 từ trái qua) bị loại trong sự tiếc nuối của khán giả

Đáng nói, kết quả này khiến khán giả bức xúc với nhiều tranh cãi. Theo đó, 7 anh trai phải dừng chân trước vòng chung kết là Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Phúc Du, Rio, Cody Nam Võ và Jaysonlei.

Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua. Dừng chân ở một vòng thi là điều bình thường. Nhưng khi người xem nhìn thấy sự chênh lệch quá lớn về năng lực giữa người đi và người ở, tranh cãi dĩ nhiên không tránh khói.

Cody Nam Võ phải dừng chân là một trong những điều tiếc nuối nhất. Bởi lẽ, như nhận xét của Trấn Thành "Cody Nam Võ có đầy đủ tố chất của một ngôi sao, từ sắc vóc (thậm chí rất điển trai), vũ đạo như một cỗ máy và giọng ca không chê được".

Ý kiến của Trấn Thành chính là ý kiến của nhiều người theo dõi chương trình. Không kể sự ủng hộ vô điều kiện của người hâm mộ Cody, thì rõ ràng, Cody Nam Võ đã chứng minh được thực lực của mình qua các vòng thi.

Cody Nam Võ xứng đáng với từ "all rouder" (tất nhiên có chút tán dương quá lời) nhưng chung quy, Cody Nam Võ nên là một thí sinh đi đến cuối cuộc thi.

"Lỗ đen" ở vũ trụ "say hi" - Ảnh 2.

Cody Nam Võ (bìa trái) bị loại khiến khán giả bức xúc

Loại thì bình thường nhưng loại phải đúng

"Lỗ đen" ở vũ trụ "say hi" - Ảnh 3.

Vũ Cát Tường "gánh" team an toàn

Thật ra, chuyện Cody Nam Võ bị loại, âu cũng là chuyện bình thường nếu đối thủ được chọn vào vòng chung kết ở vũ trụ Anh trai say hi mùa 2 đều là "chiến thần". Đáng tiếc, sự giả định đó không có. Bởi, có những gương mặt hoàn toàn mờ nhạt từ đầu chương trình đến nay nhưng vẫn ung dung đi từ vòng này đến vòng khác. An toàn một cách đáng trách chỉ vì đó là người quen mặt. Vũ trụ "Anh trai say hi" là một chương trình được khán giả yêu mến. Thậm chí là rất yêu mến với lượng khán giả khổng lồ.

Người làm trong giới của dành nhiều "đam mê" cho chương trình bởi chính vũ trụ này là nơi sản xuất những tài năng thực sự cho thị trường nhạc Việt. Không bàn đến quyết tâm, đam mê và khát khao của các tài năng thì hầu hết những gương mặt nổi bật của chương trình này khá toàn diện. Sự toàn diện cần thiết của một ngôi sao chuẩn mực theo quy chuẩn quốc tế: hát hay, nhảy giỏi, biết làm nhạc và sản xuất sản phẩm của chính mình. Vậy nên, khi thấy những cái tên đầy triển vọng bị loại, khán giả dĩ nhiên thấy bất công.

"Lỗ đen" ở vũ trụ "say hi" - Ảnh 4.

Rio (tóc đỏ) hay Dillian Hoàng Phan (tóc trắng) bị loại trong tiếc nuối vì cả hai xứng đáng đi tiếp hơn nhiều gương mặt vẫn đang được đi tiếp

Hơn hết, ở một cuộc thi chắc chắn phải có người bị loại. Nhưng nếu loại những nhân vật nhạt nhòa từ giọng hát đến khả năng đa chiều trong sản xuất âm nhạc, điều đó sẽ hợp lý hơn. Nhưng ở vũ trụ say hi mùa 2 này, khán giả đang thấy rõ sự bất công.

Dù những người được an toàn ở vòng trong chỉ vài người nhạt nhòa nhưng cũng làm cho vũ trụ say hi xuất hiện những "lỗ đen" bất công. Không chỉ có Cody Nam Võ mà Jaysonlei, Đỗ Nam Sơn, Rio, Dillan Hoàng Phan… đều khiến khán giả tiếc nuối bởi khả năng thực sự mà họ có.

Dù cuộc chơi ở "vũ trụ say hi" là cuộc chơi của một nhóm thay vì một cá nhân, nhưng việc những người không làm gì vẫn nghiễm nhiên đi đường dài chỉ vì may mắn "vớ" được người giỏi thì có phần đáng tiếc cho những tài năng tiềm năng còn lại.

Ở một sân chơi về âm nhạc, suy cho cùng, khán giả vẫn "mê mẩn" những tài năng có chuyên môn thật sự chứ không tồn tại bằng mấy món tài lẻ không liên quan.

Tin liên quan

Lộ diện "anh trai khủng long" trong Anh trai say hi mùa 2

Lộ diện "anh trai khủng long" trong Anh trai say hi mùa 2

(NLĐO)- "Phù thủy âm nhạc" Bùi Duy Ngọc hứa hẹn là một trong những nhân tố bùng nổ tại Anh trai say hi mùa 2.

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam

(NLĐO)- Tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam thông qua chương trình 100 Flavors-Michelin starred chef.

Điểm đến của dàn sao Việt

(NLĐO) - Chị đẹp Phương Vy mở hẳn concert tại Nhà hàng - Cà phê Casa Đồng Khởi, dàn sao Việt hội tụ.

anh trai Anh trai say hi vũ trụ say hi
    Thông báo