Pháp luật

Lộ lô hàng lạ của hai phụ nữ trên xe khách vào Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Dừng xe khách 16 chỗ để kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong gói hành lý của hai người phụ nữ chứa hàng nhập lậu.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế vừa phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn trên tuyến QL1.

- Ảnh 1.

CSGT tiến hành kiểm tra hành lý của 2 nữ hành khách thì phát hiện chứa nhiều thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Chiều 4-10, trong lúc tuần tra tại Km 800+500 QL1 đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), Tổ CSGT đường bộ số 1 phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ BKS 75E-016.xx chạy tuyến Ba Đồn (Quảng Trị) – Huế có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách ngoài tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1964; trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) còn có hai nữ hành khách là Hồ Thị Lan Chi (SN 1969; trú đường Chi Lăng, TP Huế) và Trần Thị Tuyết (SN 1963; trú đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Huế).

Kiểm tra hành lý của hai người phụ nữ này, công an phát hiện 70 cây thuốc lá JET, 10 cây Hero và 50 cây Esse Change, tất cả đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Điều đáng chú ý, Trần Thị Tuyết từng có tiền án về tội vận chuyển hàng lậu, khiến vụ việc càng thêm nghi vấn.

Phòng CSGT Công an TP Huế đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện, bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Công an Tây Ninh phá đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Công an Tây Ninh phá đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Nhóm đối tượng khai nhận vận chuyển thuốc lá lậu rồi đến bưu cục gởi chuyển phát nhanh tới các tỉnh, thành để tiêu thụ

Kiểm tra xe khách nghi vấn, phát hiện thuốc lá nhập lậu

(NLĐO) - Thấy xe chỉ có 6 hành khách trên xe đầy nghi vấn, lực lượng CSGT liền yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Bắt một nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm

(NLĐO) - Ông Phạm Hồng Thuận, nguyên tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang, đã điều hành doanh nghiệp này thua lỗ kéo dài, không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính, gây thất thoát tài sản nhà nước

thuốc lá lậu thuốc lá điếu hàng lậu
