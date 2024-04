LUẬT VIỆC LÀM (SỬA ĐỔI): Nên tăng quyền lợi cho người lao động

Giữ nguyên đối tượng hưởng

Theo ông Trần Văn Triều, quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ được công nhận tại điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019. Theo quy định này, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do, chỉ cần tuân thủ đúng thời gian báo trước theo quy định. Do vậy, đề xuất NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc không được hưởng TCTN tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) không chỉ hạn chế quyền lợi chính đáng của người có đóng góp vào quỹ BHTN mà còn mâu thuẫn với tinh thần của Bộ Luật Lao động. Do đó, cần giữ nguyên đối tượng được hưởng BHTN như quy định hiện hành.