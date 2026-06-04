Lưỡi câu mắc kẹt trong mắt người đàn ông sau cú quăng cần

Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân H.N.D. (41 tuổi, trú phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) bị lưỡi câu ghim vào mắt phải.

Hình ảnh lưỡi câu ghim vào giác mạc mắt phải của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo người bệnh, trong lúc quăng cần câu, do bất cẩn, lưỡi câu đã văng ngược trở lại với lực mạnh và cắm chặt vào mắt phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách giác mạc, kết mạc cương tụ và xuất huyết tiền phòng. Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã tiến hành lấy dị vật là lưỡi câu và khâu phục hồi giác mạc cho người bệnh.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe và tình trạng mắt phải của bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, chấn thương mắt do lưỡi câu là tai nạn đặc biệt nguy hiểm. Lưỡi câu có ngạnh sắc nhọn, dễ gây tổn thương sâu các cấu trúc trong mắt. Bên cạnh đó, dị vật còn có thể mang theo vi khuẩn từ môi trường sông, hồ, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến mất thị lực.

Để phòng ngừa tai nạn, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đeo kính bảo hộ khi đi câu, quan sát kỹ không gian xung quanh trước khi quăng cần và giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh.

Trong trường hợp không may bị lưỡi câu cắm vào mắt, tuyệt đối không tự ý giật dị vật ra khỏi mắt vì có thể làm tổn thương nghiêm trọng hơn. Người bị nạn cần được cố định dị vật bằng gạc sạch hoặc cốc úp và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.