Mặc áo blouse trắng để quảng cáo mỹ phẩm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mặc áo blouse trắng để quảng cáo mỹ phẩm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Hồng Đào

(NLĐO)- Từ ngày 15-5, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên bệnh viện... để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng, kèm các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định 87/2026 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; có hiệu lực từ ngày 15-5) được ban hành đã mang đến những thay đổi nhằm lấp đầy các khoảng trống trong hoạt động quảng cáo.

Việc bổ sung mức phạt đối với quảng cáo mỹ phẩm có sử dụng hình ảnh, bài viết của bác sĩ và nhân viên y tế là một trong những điểm mới. Qua đó, siết chặt quy định sử dụng hình ảnh những người có ảnh hưởng.

Mặc áo bác sĩ để quảng cáo mỹ phẩm bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ 15-5, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên bệnh viện... để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng, kèm các biện pháp khắc phục hậu quả

Theo đó, hành vi sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt tiền 15-20 triệu đồng.

Người vi phạm cũng bị buộc cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng Nghị định 87/2026 cấm sử dụng hình ảnh, trang phục, tên của bác sĩ để quảng cáo mỹ phẩm là điều cần thiết và nên quy định ngay là hành vi bị nghiêm cấm trong quảng cáo. 

Bởi lẽ, thời gian vừa qua xảy ra nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức khi thực hiện chiến dịch truyền thông trực tuyến (livestreams) trên các nền tảng mạng xã hội cho hàng hóa là mỹ phẩm đã lạm dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế nhằm gây dựng niềm tin, uy tín của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa đến tay người tiêu dùng.

Khi người tiêu dùng thấy chiếc áo blouse trắng, họ có niềm tin hơn vào sản phẩm và quyết định mua sử dụng nhưng hiệu quả lại không như quảng cáo. Điều đó gián tiếp làm suy giảm niềm tin vào thị trường mua sắm online cũng như ngành y tế.

Tin liên quan

Dù chưa qua trường lớp y khoa, song với tấm lòng thương người vô điều kiện, một người đàn ông ở Gia Lai đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân phong suốt 20 năm qua

Bác sĩ, dược sĩ mặc áo blouse trắng quảng cáo thực phẩm chức năng có bị xử phạt?

(NLĐO) - Việc sử dụng hình ảnh những người mặc áo blouse trắng quảng cáo thực phẩm chức năng là hành vi vi phạm.

Chất vấn Bộ trưởng Y tế về "người mặc áo blouse trắng" quảng cáo thực phẩm chức năng

(NLĐO) - Sử dụng hình ảnh y, bác sĩ các cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng là sai quy định

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo