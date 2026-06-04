HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Mở rộng không gian đại diện

Vĩnh Tùng

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra trong một bối cảnh rất khác so với nhiều nhiệm kỳ trước.

Thị trường lao động đang thay đổi nhanh chưa từng có. Bên cạnh lực lượng công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp, ngày càng nhiều người mưu sinh bằng những công việc không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm bắt buộc và cũng không có cơ chế đại diện rõ ràng khi quyền lợi bị xâm phạm.

Họ là tài xế công nghệ, người giao hàng, người bán hàng online, lao động thời vụ, giúp việc gia đình, lao động tự do... Họ đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế nhưng lại đứng ở "vùng trũng" của các chính sách bảo vệ. Đây chính là khoảng trống mà tổ chức Công đoàn không thể đứng ngoài. 

Từ lâu, Công đoàn được nhìn nhận là tổ chức đại diện cho người lao động (NLĐ) trong quan hệ lao động. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ giới hạn vai trò ấy trong phạm vi doanh nghiệp, nơi có chủ sử dụng lao động và hợp đồng lao động thì sẽ bỏ sót một bộ phận ngày càng lớn của lực lượng lao động xã hội.

Một câu hỏi cần được đặt ra thẳng thắn: Ai sẽ đại diện cho những NLĐ không có quan hệ lao động? Khi một tài xế công nghệ bị khóa tài khoản vô lý, khi một lao động tự do mất thu nhập vì biến động thị trường, ai sẽ đứng ra bảo vệ họ? Nếu không mở rộng phạm vi đại diện, Công đoàn có nguy cơ đứng trước nghịch lý: tổ chức của NLĐ nhưng ngày càng khó tiếp cận một bộ phận NLĐ đang gia tăng nhanh nhất. 

Thực tế, sức mạnh của Công đoàn chưa bao giờ nằm ở số lượng đoàn viên đơn thuần. Giá trị cốt lõi của tổ chức nằm ở khả năng đại diện cho những người yếu thế hơn trong quan hệ kinh tế - xã hội. Nơi nào NLĐ có nguy cơ bị tổn thương cao nhất thì nơi đó càng cần sự hiện diện của Công đoàn. 

Đó cũng là lý do việc thành lập các nghiệp đoàn cơ sở trong thời gian qua được xem là bước đi đúng hướng. NLĐ phi chính thức không cần những khẩu hiệu lớn lao. Điều họ cần là được bảo vệ khi xảy ra tranh chấp, được tiếp cận các chương trình an sinh, phúc lợi.

Trong bối cảnh ấy, Công đoàn phải trở thành lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy xây dựng các chính sách bảo vệ nhóm đối tượng này. Đây không chỉ là vấn đề của riêng NLĐ mà còn là thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong bối cảnh việc làm ngày càng linh hoạt và dịch chuyển lên môi trường số, Công đoàn không thể chờ NLĐ "gõ cửa". Công đoàn phải chủ động bước ra khỏi phạm vi truyền thống, hiện diện ở mọi không gian lao động mới. Nơi nào có NLĐ mưu sinh, nơi đó phải có sự đồng hành của Công đoàn.

Đại hội lần này vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để xác lập một tầm nhìn mới. Tương lai của Công đoàn không chỉ nằm ở việc phát triển thêm bao nhiêu đoàn viên, mà ở khả năng mở rộng phạm vi đại diện đến những nhóm lao động chưa từng hoặc rất ít được bảo vệ. 

Bởi xét đến cùng, vị thế của Công đoàn không được khẳng định bằng quy mô tổ chức mà bằng giá trị đại diện mà tổ chức đó mang lại. Trong một thị trường lao động đang đổi thay từng ngày, thước đo lớn nhất đối với Công đoàn chính là việc không để bất kỳ NLĐ nào bị bỏ lại phía sau. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo