Một điểm quý giá và lời cảnh báo cho Liverpool

Hoàng Hiệp - Ảnh: Liverpool FC

(NLĐO) - Liverpool không còn “chảy máu”, nhưng “vết thương” ở hàng công nhắc nhở Arne Slot rằng quá trình hồi sinh tại Anfield còn nhiều việc phải làm.

Chưa đầy 2 tháng trước, sau thất bại 1-4 trước PSV ngay tại Anfield, huyền thoại Liverpool Steven Gerrard đã mô tả "The Kop" như một đội bóng "liên tục chảy máu". Đó là giai đoạn u ám khi "Lữ đoàn đỏ" thua 9 trong 12 trận trên mọi đấu trường, đánh mất sự ổn định và bản lĩnh vốn từng là thương hiệu.

Một điểm quý giá và lời cảnh báo cho Liverpool - Ảnh 1.

Liverpool thành công cầm hòa Arsenal ngay tại Emirates

Tuy nhiên, kể từ cú ngã đau đó, Liverpool đã kịp chặn đứng đà lao dốc, bất bại 10 trận liên tiếp và rời Emirates với một điểm quý giá, điều không đội khách nào làm được tại Ngoại hạng kể từ tháng 9.

Trận hòa không bàn thắng trước Arsenal mới đây có thể được xem là một kết quả tích cực về mặt tinh thần, song cũng phơi bày rõ ràng vấn đề lớn nhất của nhà đương kim vô địch Premier League: sự thiếu sắc bén ở khâu ghi bàn.

Về mặt thế trận, đội bóng vùng Merseyside cho thấy một diện mạo tích cực hơn nhiều so với những trận hòa nhạt nhòa trước Leeds hay Fulham. Thầy trò HLV Arne Slot đứng vững trước sức ép của Arsenal, phòng thủ chặt chẽ và dần lấy lại thế trận với cơ hội nguy hiểm dành cho Conor Bradley. Đáng tiếc, cú dứt điểm của anh đưa bóng đập trúng xà ngang.

Một điểm quý giá và lời cảnh báo cho Liverpool - Ảnh 2.

“The Kop” đã vượt qua chuỗi ngày u ám bằng thành tích 10 trận bất bại liên tiếp

Hiệp hai chứng kiến Liverpool kiểm soát bóng tới 66%, tổ chức pressing tốt và khóa chặt các mũi nhọn của "Pháo thủ". Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch mang lại sự chắc chắn ở tuyến giữa, trong khi Milos Kerkez có trận đấu xuất sắc khi hóa giải thành công mối đe dọa từ Bukayo Saka.

Đáng chú ý, Arsenal không có bất kỳ pha dứt điểm nào trong hiệp hai cho tới tận phút bù giờ. Trận hòa tại Emirates cho thấy Liverpool vẫn đủ sức cạnh tranh với những đội được đánh giá mạnh nhất giải đấu. Sau 2 trận mùa này, "Pháo thủ" vẫn chưa ghi được bàn thắng nào vào lưới "The Kop".

Tuy nhiên, hàng thủ chơi ổn định cũng không thể che lấp sự "kém duyên" ở hàng công. Lần đầu tiên kể từ tháng 3-2010, "Lữ đoàn đỏ" không có cú sút nào trúng đích trong một trận đấu tại Ngoại hạng. Ở mùa giải này, số bàn thắng trung bình mỗi trận của Liverpool là 1,5, thấp hơn nhiều so với con số 2,3 ở mùa trước và cả mùa 2023-2024 dưới thời Jurgen Klopp.

Việc thiếu một trung phong thực thụ càng khiến Liverpool bế tắc trước những hàng phòng ngự chủ động lùi sâu. Không có Trent Alexander-Arnold và Darwin Nunez như mùa trước, còn Mohamed Salah đang dự CAN Cup, Liverpool thiếu hẳn những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định.

Một điểm quý giá và lời cảnh báo cho Liverpool - Ảnh 3.

Sự thiếu sắc bén ở hàng công là vấn đề tiếp theo cần HLV Arne Slot giải quyết

Chuỗi trận bất bại giúp thầy trò HLV Arne Slot ổn định và lấy lại niềm tin sau giai đoạn u ám. Thế nhưng, 3 trận hòa liên tiếp cũng cho thấy "The Kop" chưa đủ "sắc bén" để giành chiến thắng. Liverpool đã ngừng "chảy máu", nhưng để hồi phục hoàn toàn, họ cần tìm lại sự lạnh lùng đã từng khiến cả Ngoại hạng Anh khiếp sợ.

Liverpool Arsenal HLV Arne Slot
