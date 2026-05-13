Một giống sầu riêng cổ bán ra 10 tấn trong 48 giờ

Tại sự kiện "CSR Day 2026 - Khơi mở làn sóng tác động mới" chiều ngày 13-5, TikTok Shop đã công bố những kết quả nổi bật của sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" năm 2025, đồng thời giới thiệu lộ trình trách nhiệm xã hội (CSR) năm 2026.



Sáu Hữu là một trong những giống sầu riêng thuần Việt rất ngon cơm. Ảnh: Ngọc Ánh

Sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" cho thấy tác động tích cực ở ba khía cạnh: gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop chia sẻ về những kết quả ấn tượng của Sáng kiến "Hàng Việt vươn mình"

Hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhãn định danh để gia tăng hiện diện trên TikTok Shop; hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai; các nhà bán hàng tham gia chương trình "Thứ 7 Hàng Việt" ghi nhận doanh thu trung bình tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024.

Bên cạnh đó, hơn 30.000 người bán đã được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng, cũng như cập nhật kiến thức về tuân thủ thuế và pháp lý.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển rõ nét của việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trái cây tươi, qua mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá (discovery-led commerce) của TikTok Shop. Chỉ sau 9 tháng mở ngành hàng trái cây, nền tảng ghi nhận hơn 200 tấn trái cây tươi được tiêu thụ.

Một số sản phẩm địa phương nhanh chóng tạo sức hút ở quy mô toàn quốc như giống sầu riêng cổ Sáu Hữu với hơn 10 tấn được tiêu thụ chỉ trong 48 giờ.

Trong khi đó, khoai sâm đất Tây Bắc trở thành "hiện tượng" của ngành hàng nông sản trên TikTok Shop với hơn 600 tấn được bán ra.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop chia sẻ: "Khi một sản phẩm OCOP, một sản vật làng nghề hay một phiên livestream của người nông dân có thể tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, một cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương được mở ra.

"Mỗi tỉnh một shop" và "Xã thương mại điện tử"

Tiếp nối kết quả năm 2025, TikTok Shop công bố lộ trình "Hàng Việt vươn mình" 2026 với trọng tâm là mở rộng các mô hình đã chứng minh hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác đa bên nhằm tháo gỡ các rào cản về năng lực, hạ tầng và kết nối thị trường cho kinh tế địa phương.

Một trong những trọng tâm của lộ trình này là hợp tác giữa TikTok Shop và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhằm nhân rộng sáng kiến "Địa phương vươn mình" với mô hình hai cấp: "Mỗi tỉnh một shop" và "Xã thương mại điện tử". Sáng kiến hướng tới thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử từ cấp cơ sở tại hơn 3.000 xã trên toàn quốc, qua đó hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số dựa trên sản phẩm, con người, nội dung và lợi thế bản địa.

Sau chương trình thí điểm tại xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Thái Nguyên đã thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng phối hợp triển khai mô hình trong thời gian tới.

Bên cạnh sáng kiến "Địa phương vươn mình", TikTok Shop cũng công bố các hợp tác mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia thương mại điện tử ở quy mô lớn hơn.

Cùng với đó, nền tảng công bố gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỉ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026. Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trên nền tảng.