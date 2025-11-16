Một khoản trợ cấp tăng mạnh từ 1-1-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Một khoản trợ cấp tăng mạnh từ 1-1-2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động sẽ tăng do áp dụng cách tính mới.

Chính phủ đã chốt một khoản trợ cấp chính thức sẽ tăng từ ngày 1-1-2026 theo Luật Việc làm 2025 và Nghị định 293/2025, đánh dấu thay đổi lớn trong cách tính trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Một khoản trợ cấp tăng mạnh từ 1-1-2026: Ai được hưởng? - Ảnh 1.

Trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026 được tính thống nhất theo 5 lần mức lương tối thiểu vùng, thay cho cách tính cũ phân biệt khu vực công – tư

Theo quy định hiện hành, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa chia theo hai nhóm gồm người lao động hưởng lương theo hệ thống Nhà nước và người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định. Nhóm thứ nhất được tính tối đa bằng 5 lần lương cơ sở; nhóm thứ hai bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. 

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2026, cách phân chia này chính thức bỏ. Luật Việc làm 2025 quy định tất cả người lao động đều áp dụng chung một cơ sở tính. Đó là 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Nghị định 293/2025, lương tối thiểu vùng mới tăng đáng kể: vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng, vùng 4 là 3.700.000 đồng/tháng. Đây sẽ là mức sàn để tính mức hưởng tối đa. Với thay đổi này, trợ cấp thất nghiệp cao nhất của người lao động sẽ đồng loạt tăng từ đầu năm 2026, bất kể khu vực công hay tư.

Ngoài việc tăng mức hưởng, từ 1-1-2026, người lao động có mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn lương tối thiểu vùng mới sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng. Điều này nhằm đảm bảo tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm không thấp hơn mức tối thiểu theo Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp người lao động vẫn nhận lương từ đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 1-2026, tiền lương mới sẽ được đưa vào bình quân đóng, kéo theo mức trợ cấp tăng. Ngược lại, nếu không đủ ngày công để đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó, mức hưởng vẫn tính theo tiền lương của tháng 12-2025 trở về trước.

Luật Việc làm 2025 cũng siết chặt quy định về quá trình hưởng. Người lao động sẽ bị chấm dứt trợ cấp nếu không thông báo tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục. Ngoài ra, nếu từ chối việc được giới thiệu hai lần không lý do chính đáng, đi học trên 12 tháng, ra nước ngoài định cư, bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp… đều bị dừng trợ cấp.

Để đủ điều kiện hưởng từ 2026, người lao động phải đáp ứng đồng thời bốn tiêu chí. Cụ thể, chấm dứt hợp đồng hợp pháp; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian (12 tháng trong 24 tháng hoặc 36 tháng tùy loại hợp đồng); nộp hồ sơ trong 3 tháng kể từ khi nghỉ việc; và sau 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ không thuộc nhóm các trường hợp bị loại trừ (có việc làm, nhập ngũ, bị tạm giam, đi học dài hạn, ra nước ngoài định cư…).

Những thay đổi này đặt mục tiêu đồng bộ hóa cách tính, tăng quyền lợi cho người lao động và đảm bảo phù hợp với mặt bằng lương tối thiểu mới trên toàn quốc.

Tin liên quan

Người lao động không thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, doanh nghiệp “ngồi không yên”

Người lao động không thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, doanh nghiệp “ngồi không yên”

(NLĐO) - Doanh nghiệp không thể đăng ký tham gia BHXH cho người lao động khi họ chưa chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đại biểu đề nghị trợ cấp một lần cho viên chức nghỉ việc do sắp xếp, sáp nhập ít nhất 12 tháng lương

(NLĐO) - Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề nghị viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương.

Từ 1-1-2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 320 triệu đồng

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng

trợ cấp thất nghiệp người lao động mức lương tối thiểu Bộ Luật Lao động lương tối thiểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo