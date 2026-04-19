Sức khỏe

Sau 40 tuổi, ăn kiểu này sẽ khó bị tăng cân

Anh Thư

(NLĐO) - Nhiều người nhận thấy mình dễ tăng cân hơn khi bước vào tuổi trung niên. Một nghiên cứu mới đã đem lại giải pháp.

Trong một nghiên cứu dựa trên hơn 7.000 người từ 40-65 tuổi, các nhà khoa học của Viện Sức khỏe toàn cầu Barcelona (ISGlobal - Tây Ban Nha) đã chỉ ra 2 thói quen nên duy trì để kìm hãm tình trạng dễ tăng cân do tuổi tác.

Viết trên tạp chí khoa học International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, các tác giả cho biết các tình nguyện viên đã được theo dõi trong vòng 5 năm.

Hai thói quen đơn giản giúp khó bị tăng cân sau tuổi 40 - Ảnh 1.

Bữa sáng sớm góp phần giúp bạn khó bị tăng cân hơn khi qua tuổi 40 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Các thông tin về chế độ ăn uống, giờ ăn và các thói quen liên quan khác được ghi nhận chi tiết.

Kết quả cho thấy những người có xu hướng ăn sáng sớm và ăn tối sớm ít bị tăng cân hơn rõ rệt sau 5 năm theo dõi.

Họ có xu hướng giữ được chỉ số khối cơ thể (BMI, tính bằng cân nặng chia cho bình phương chiều cao) ổn định lâu dài, ít thay đổi qua các năm.

Ngoài ra, thời gian nhịn ăn qua đêm - tức quãng thời gian từ khi kết thúc bữa ăn cuối cùng của ngày hôm trước cho đến lần nạp calo đầu tiên sáng hôm sau - dài hơn cũng liên quan đến việc ít bị tăng cân hơn.

Các tác giả tin rằng hiệu ứng này là do đồng hồ sinh học của cơ thể.

Ví dụ, ăn sớm hơn trong ngày phù hợp hơn với nhịp sinh học và cho phép đốt cháy calo tốt hơn cũng như điều chỉnh sự thèm ăn. Người ăn tối sớm thường ngủ sớm và do đó ngủ đủ giấc, khiến quá trình chuyển hóa trơn tru hơn.

Các kết quả này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "ăn khi nào" bên cạnh "ăn gì", đồng thời cung cấp cho mọi người một cách thức dễ dàng để kìm hãm việc tăng cân, vốn gây "đau đầu" cho nhiều người khi bước vào tuổi trung niên, cao niên.

Phát hiện nguyên nhân gây cao huyết áp mới, không do lối sống

(NLĐO) - Một yếu tố nguy cơ "mới nổi" có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy tỉ lệ người mắc bệnh cao huyết áp trong cộng đồng.

Nghiên cứu từ Nhật Bản: Dễ tăng cân chỉ vì sinh vào những tháng này

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tohoku (Nhật Bản) chỉ ra rằng tháng sinh có thể quyết định việc bạn có dễ tăng cân, tăng "vòng 2" hay không.

6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại

(NLĐO) - Ăn quá ít hay ăn thiếu một số món, cách chọn thức uống sai lầm... cũng có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn.

