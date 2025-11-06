THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống, thêm cầu nối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống, thêm cầu nối

GIANG NAM - BÍCH NGỌC - HUỲNH NHƯ

Khoảng trống giữa nguồn cung lao động và nhu cầu doanh nghiệp ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường việc làm cần một cơ chế kết nối hiệu quả hơn

Sau khi sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề, tại các vùng kinh tế trọng điểm trở nên cấp bách. Sự mở rộng này kéo theo quy mô các KCN-KCX tăng nhanh, khiến nhu cầu lao động lành nghề tăng mạnh, để vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Thiếu thông tin, định hướng

Trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh, doanh nghiệp (DN) phải cạnh tranh để tiếp cận và giữ chân nhân lực có kỹ năng. Bởi nhân lực chất lượng cao quyết định trực tiếp năng suất và hiệu quả sản xuất. Ở các ngành cần lao động kỹ thuật chuyên sâu, nguồn nhân lực tay nghề cao gần như "cạn kiệt", khiến việc tuyển dụng trở nên khó khăn và tốn kém.

Ông Phạm Minh Sáng, Giám đốc Công ty Bất động sản Bình An Land, nêu thực tế lực lượng lao động trẻ năng động, có kiến thức tốt, dễ thích ứng công nghệ mới, nhưng thường thiếu tính kỷ luật và hay thay đổi công việc. Điều này dẫn đến tỉ lệ biến động nhân sự cao, chưa đáp ứng nhu cầu lâu dài của DN. 

"Bài toán hiện nay không chỉ là tuyển người giỏi, mà là tiếp cận đúng nguồn nhân lực phù hợp. DN cần xây dựng kênh kết nối hiệu quả, tìm kiếm nhân sự có năng lực, thái độ phù hợp và tạo cơ hội phát triển để họ gắn bó lâu dài" - ông Sáng nói.

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lấp khoảng trống, thêm cầu nối - Ảnh 1.

Chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng” - Job Link 2025 sẽ là cầu nối trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chiều ngược lại, nhiều người lao động (NLĐ) mong muốn công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến, nhưng gặp rào cản về thông tin và định hướng nghề nghiệp. Họ không biết học nghề gì, học ở đâu để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là thanh niên nông thôn. Cơ hội tiếp cận DN, đặc biệt là các DN lớn yêu cầu khắt khe. Do đó, nhiều lao động phải mất thời gian, công sức và chi phí đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 2002) sau khi tốt nghiệp THPT muốn học nghề nấu ăn để làm việc ổn định tại nhà hàng, khách sạn. Tại địa phương không có trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, chị quyết định lên TP HCM học nghề, chấp nhận chi phí đi lại và ăn ở. Dù đã hoàn tất khóa học, chị vẫn gặp khó khăn tìm cơ hội thực tập tại các nhà hàng uy tín.

"Tôi đã rất nỗ lực học tập, nhưng khi ra trường, đứng trước vô vàn thông tin tuyển dụng, lại cảm thấy bối rối và lo lắng. Không biết nên bắt đầu từ đâu, và liệu những nỗ lực của mình có được ghi nhận" - chị Xuân bày tỏ.

Rút ngắn khoảng cách

Thách thức hiện nay không chỉ là việc DN "khát" lao động có tay nghề, mà quan trọng hơn là làm sao để DN và NLĐ thực sự "gặp nhau". DN cần những nhân lực tay nghề cao, kỷ luật tốt và gắn bó lâu dài, trong khi NLĐ mong muốn môi trường làm việc ổn định, thu nhập xứng đáng và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Khoảng cách này chỉ có thể được thu hẹp khi DN chủ động đầu tư đào tạo và tạo cơ hội phát triển, còn NLĐ không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn, rèn luyện thái độ làm việc và tinh thần gắn bó lâu dài.

Điển hình là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), với triết lý "Con người là tài sản quý giá nhất". DN triển khai một "Lộ trình đào tạo nhân sự" bài bản, bao trùm từ nhân viên mới đến quản lý cao cấp. Mỗi năm, công ty đầu tư khoảng 33 tỉ đồng, tương đương 90.000 giờ học cho các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và phát triển lãnh đạo. Ngoài ra, LSP còn hợp tác với các trường uy tín đào tạo và hỗ trợ sinh viên tiếp cận thực tế sản xuất, tích lũy kinh nghiệm và trở thành nguồn ứng viên chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, nhấn mạnh: "Là một ngành công nghiệp mũi nhọn, hóa dầu đòi hỏi kỹ thuật cao, quy trình vận hành nghiêm ngặt và đội ngũ lao động được đào tạo bài bản. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất và an toàn vận hành. Vì vậy, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là yếu tố sống còn đối với DN".

Thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa DN, nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức chính trị - xã hội đã từng bước hình thành một nguồn lao động chất lượng, được đào tạo bài bản và sát với yêu cầu thực tế của thị trường. Trên cơ sở đó, Báo Người Lao Động cũng tích cực đóng vai trò cầu nối.

Ngày 9-11 sắp tới, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM), sẽ diễn ra chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025. Đây là cơ hội để sinh viên và NLĐ tiếp cận trực tiếp các DN, hiểu rõ yêu cầu công việc, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, giúp các DN tìm nhân lực phù hợp, thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu lao động một cách hiệu quả. 

An toàn khi tiếp cận trực tiếp

Ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH West English Center, nhận định cùng với sự bùng nổ internet, tuyển dụng qua mạng xã hội tăng mạnh. Nhưng hình thức này cũng nhiều rủi ro, khi tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo NLĐ.

"Job Link 2025 là điển hình cho cách tiếp cận an toàn, hiệu quả và sát thực tế. NLĐ và sinh viên tiếp cận trực tiếp thông tin từ DN, nhận tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu và mở rộng mạng lưới kết nối, vừa bảo đảm an toàn, vừa gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp" - ông Sang nhận định.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 3-11

Tin liên quan

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lời giải từ doanh nghiệp

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ (*): Lời giải từ doanh nghiệp

Không chờ nguồn cung lao động, nhiều doanh nghiệp chủ động phối hợp và tự đào tạo, xây dựng môi trường làm việc để giữ chân nhân lực giỏi

Thiếu hụt lao động lành nghề

Nhiều doanh nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang thiếu lao động lành nghề, nhất là nhóm kỹ thuật

THIẾU HỤT LAO ĐỘNG lành nghề (*): Đừng để khan hiếm mới đào tạo

Nhiều nơi tuyển mãi vẫn không đủ, trong khi hàng vạn lao động vẫn thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành

nhân lực chất lượng cao tuyển dụng lao động trẻ lao động có tay nghề Job Link 2025 LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ nguồn cung lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo