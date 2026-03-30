Góc nhìn

Nắm bắt cơ hội

TRẦN TƯỜNG HUY - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội

Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn khi địa phương này lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh".

Chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm 2026 từ sự kiện này.

Trong bối cảnh du lịch thế giới đang chịu tác động không nhỏ từ chiến sự ở Trung Đông, nhu cầu của du khách quốc tế có sự chuyển dịch đến những khu vực an toàn. Bên cạnh đó, dòng khách nội địa cũng đang hướng mạnh đến các điểm du lịch trong nước. Đây sẽ là một bước ngoặt nếu ngành du lịch Việt Nam tận dụng, nắm bắt được cơ hội.

Sau khi sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai mới hội tụ hệ sinh thái kép cao nguyên - duyên hải, cùng nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch. Điều đó đang định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển xanh liền với đại ngàn", mở ra những tiềm năng phát triển du lịch to lớn.

Đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch; là sự kết nối và phát huy sức mạnh từ di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng của hai vùng đất: Đất võ Bình Định giàu truyền thống và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Du khách có thể trải nghiệm những điểm đến văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên hay những điểm đến lịch sử, cách mạng lừng danh tại "đất võ, trời văn" và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp ở vùng duyên hải.

Để không "lỡ nhịp", Gia Lai cần nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp, hiện thực hóa giá trị tài nguyên du lịch thành giá trị sản phẩm. Theo đó, Gia Lai cần phát huy vai trò cơ quan quản lý điểm đến trong việc tổ chức, điều phối các bên liên quan để tạo sự đồng bộ, thúc đẩy thực hiện các giải pháp phát triển du lịch.

Các doanh nghiệp lữ hành cần nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch tại Gia Lai phù hợp với thị trường khách hàng. Nhìn rộng hơn, du khách quốc tế đang có xu hướng du lịch đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, văn hóa, nông nghiệp... Sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa sẽ tạo nên những điểm đến độc đáo và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc gia.

Gia Lai cần định hình chuỗi giá trị du lịch để phát triển sản phẩm chất lượng cao, qua đó nâng tầm giá trị điểm đến. Việc phát triển sản phẩm du lịch mang tính liên kết mới là yếu tố quyết định. Sự kết hợp biển xanh - đại ngàn nếu được khai thác bài bản sẽ tạo ra chuỗi trải nghiệm khác biệt, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Để xóa bỏ điểm yếu cố hữu "ngủ sớm" của du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều điểm đến khác trên cả nước, cần phát triển các hoạt động kinh tế đêm. Gia Lai cũng như các tỉnh, thành khác cần quy hoạch thêm nhiều tuyến phố đi bộ, khu chợ đêm, khu ẩm thực địa phương; kết hợp không gian trải nghiệm với khai thác các giá trị văn hóa bản địa như cồng chiêng, võ thuật...

Có thể nói, Gia Lai đang hội đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tạo ra cực tăng trưởng du lịch đột phá cho khu vực Nam Trung Bộ và cả nước. 

Tin liên quan

Cú hích từ Năm Du lịch quốc gia

Cú hích từ Năm Du lịch quốc gia

Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần gia tăng lượng du khách đến Gia Lai cũng như đóng góp vào mục tiêu chung của ngành

Trục tăng trưởng mới của du lịch Gia Lai

Trong hành trình tìm động lực tăng trưởng mới, Gia Lai đặt kỳ vọng vào trục liên kết "biển - cao nguyên" như một cú hích chiến lược cho du lịch

Gia Lai định vị lại du lịch, tham vọng thành trụ cột kinh tế

(NLĐO) – Liên kết "rừng vàng - biển bạc" được kỳ vọng tạo đột phá, nâng tầm du lịch Gia Lai trên bản đồ điểm đến.

